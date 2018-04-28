Москалькова вновь обратилась к США с просьбой о переводе Ярошенко в Россию

"Я обратилась к министру пенитенциарной системы США с просьбой дать пояснения, почему ужесточены условия его (Ярошенко) содержания, и направила в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой ходатайствовать о переводе его (Ярошенко) для дальнейшего отбывания наказания в Россию. Жду ответов. Обращение вчера подписала", — сказала Москалькова журналистам в субботу.

Москалькова заявила, что 18 апреля вновь обратится к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко. Москалькова также просила Совет федерации обратиться к США для передачи Ярошенко в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Ранее омбудсмен уже направляла ему обращение с просьбой о помиловании летчика. Позднее она сообщала, что в полученном ответе заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла, направленном ей по поручению Трампа 8 марта, сказано, что «законный приговор целиком основывался на представленных доказательствах» и «американские власти соблюдают своевременное обеспечение российского гражданина необходимой медицинской помощью».