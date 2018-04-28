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Вторая жизнь? Остатки телебашни не выбросят, а используют в строительстве
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Вторая жизнь? Остатки телебашни не выбросят, а используют в строительстве 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Строительные отходы, или всё, что осталось от взорванной телебашни, не выбросят, а используют. Хотя до этого в планах у подрядчика было вывезти всё на уралмашевский карьер.
— В настоящее время отходы классифицированы, опасности не представляют, что подтверждено документально, — рассказал генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий. — Подрядчиком — компанией РВС (это они занимаются утилизацией отходов) — запланировано использование этого строительного мусора вторично для распланировки территории для дальнейшего строительства других объектов.
Остатками телебашни (кроме металла) засыплют территорию под стройку на Широкой Речке. Строить там собираются растворобетонный узел.
Сейчас от ствола башни, который лег на насыпь при взрыве, остался лишь холм бетонной крошки (повторяющий контур упавшей вышки). А стены внутри полуразобранного основания башни напоминают лучи. Также на площадке стоят несколько экскаваторов, которые с помощью гидроножниц и отбойных молотков в течение месяца превращали бетонный ствол в пыль. Очередной взрыв в основании телебашни произошел вчера.
На освободившемся месте УГМК собирается строить ледовую арену для ХК «Автомобилист». Ее первые эскизы держали в тайне до последних дней, но все-таки показали перед сносом. Как сейчас выглядит площадка, можно посмотреть здесь.
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