В Японии добрались до грязи: японцы полируют до идеального блеска шары из земли

Дороданго — традиционное времяпрепровождение для японских школьников, которое сейчас доросло до статуса отдельного вида искусства хикару («сияющее»). Основу для дороданго делают из земли, смоченной водой, и доводят до совершенства и глянцевой поверхности.

Процесс дороданго медитативный и приносит небывалое удовлетворение. Твердое ядро или основу делают из обычной земли с водой, потом слой за слоем наносятся более мелкие частички земли. Получившийся шар нужно высушить, например, запечатыванием в полиэтиленовом пакете. Как только земляная сфера становится достаточно прочной, ее можно полировать.

До этого мы писали о помешательстве японцев на полировании шаров из алюминиевой фольги, но теперь уверены: дороданго еще круче. Из обычной земли и грязи намного сложнее сделать идеальный отполированный шар.

Источник: Bored Panda

Давно забытое хобби дороданго вновь стало популярным благодаря профессору психологии Фумио Кайо (Fumio Kayo), который специализируется на детских играх.

Для начала нужно собрать землю.

Затем отделить камни от почвы.

И начать формировать ядро.

Добавляем слой за слоем землю.

Процесс занимает минимум полчаса.

Особенно люди релаксируют, когда доводят до совершенства форму шара.

Однако на этой стадии шар очень уязвим, поэтому надо как можно аккуратнее с ним обращаться.

Затем шар оставляют на 20 минут в полиэтиленовом пакете.

После того как шар высушивают (повторяют трюк с пакетом несколько раз), начинается процесс полировки.

В результате шар получается таким.

Цвет зависит от разновидности почвы.

Люди по всему миру массово влюбляются в дороданго.

И это отличный вариант для групповых занятий.