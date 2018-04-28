В Тихвине обсудили проблемы капитального ремонта

Вопрос о неудовлетворительном исполнении программы капитального ремонта стал основным на состоявшемся 25 апреля совместном заседании депутатов города, района и членов общественного совета.

Редакция ivbg.ru напоминает, что в декабре прошлого года в районной администрации состоялась встреча представителей профильных комитетов Ленинградской области с жителями Тихвинского района. В числе наболевших тем, обсуждавшихся на мероприятии, был вопрос о неудовлетворительном исполнении программы капитального ремонта. Тогда и было принято решение пригласить к серьезному разговору ответственных лиц, чтобы получить разъяснения из первых рук.

Марина Шульц ознакомила собравшихся с ситуацией по Тихвинскому району. Она пояснила, что региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, рассчитана на 2014-2043 годы. Но ее реализация во всех муниципальных образованиях региона идет неудовлетворительно. Это касается и Тихвинского района. На данный момент по краткосрочному плану 2016 года не выполнены работы по 4 домам. Из 130 МКД, включенных в план 2017 года, по 64 даже не состоялись электронные аукционы. При всем этом 93 процента жителей Тихвинского района исправно уплачивают взносы в Фонд капремонта, что является лучшим показателем по региону.

Заместитель главы районной администрации по коммунальному хозяйству и строительству Константин Волков отметил, что в соответствии с действующим законодательством администрация не является заказчиком услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества, не участвует в подготовке и проведении конкурсных процедур, не осуществляет строительный и технический надзор за выполнением работ. Все эти функции возложены на Фонд. Но все претензии по качеству ремонта жители высказывают в адрес администрации и управляющих компаний. Складывается парадоксальная ситуация: местные власти по закону не могут влиять на сложившуюся ситуацию, на управляющие компании налагаются штрафы, хотя на деле за все отвечать должен Фонд капремонта.

Массу претензий к работе Фонда высказали и руководители управляющий компаний.

Владимир Васильевич подчеркнул, что критериями отбора подрядчиков должны быть, прежде всего, наличие у них технической возможности и специалистов, и лучше для всех — если организация будет местной.

Кстати, наличие квалифицированного персонала тоже вызывает массу вопросов. Так, при проверках, проведенных ОМВД России по Тихвинскому району, выяснилось, что компании нанимали для работы в Тихвине иностранных граждан, не имеющих патента на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.

Претензии к иногородним подрядчикам есть у всех управляющих компаний. Так, в управлении ООО «УЖКХ» — многоквартирные дома, расположенные в шести сельских поселениях Тихвинского района. В прошлом году подрядчики работали в пяти поселениях, ремонтировали кровли четырех домов и в двух домах — фасады.

По этой проблеме Марина Шульц пояснила, что теперь к подрядчикам предъявляются более строгие требования, в частности, по срокам проведения работ на объектах: подрядная организация должна выполнять их строго по графику, который представляет в Фонд, и если сроки не соблюдаются, контракт будет расторгнут. Кроме того, несколько недобросовестных компаний уже исключены из реестра квалифицированных подрядных организаций.

Фонд увеличил штат своих инспекторов до 18, по одному на каждый район, чтобы они могли чаще бывать на объектах.

Подводя итог разговору на наболевшую тему, глава Тихвинского района Александр Лазаревич от имени депутатского корпуса и районной администрации настоятельно попросил Марину Шульц взять под личную ответственность незавершенные работы по капитальному ремонту на объектах в Тихвине, а также наладить тесное взаимодействие с тихвинскими управляющими компаниями. «Очень надеемся, что с приходом нового руководителя ситуация изменится к лучшему. К нерадивым подрядчикам должны быть приняты незамедлительные меры. Ваше заявление, что к 2020 году 70 процентов работ будут выполнены, мы воспринимаем как взятое вами обязательство».