Телеканал RT проведет теледебаты на ПМЭФ-2018

Участники дискуссии обсудят, возможно ли в современных условиях сделать «Большую Евразию» от Атлантики до Тихого океана пространством сотрудничества.

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума — 2018 в Санкт-Петербурге планируется активное обсуждение темы «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия». Дискуссия пройдет в формате теледебатов Russia Today

В ходе обсуждения участники ответят на следующие вопросы: возможно ли в современных условиях сделать «Большую Евразию» от Атлантики до Тихого океана пространством сотрудничества, какие плюсы и минусы в развитии интеграции видят партнеры с Востока и Запада, а также какие результаты получили сами страны Евразии от входа в существующие интеграционные объединения, как они видят свою роль в будущем и каков стратегический потенциал многостороннего трансъевразийского экономического сотрудничества.

«Еще несколько лет назад Россия выступала за создание пространства общей безопасности от Лиссабона до Владивостока . Насколько сейчас актуальна эта идея и что в случае признания ее утопичности может быть предложено на смену? Может быть, урезать или расширить географический диапазон? Об этом предстоит говорить», — отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»Тимофей Бордачев.

«Сегодня пространство от Атлантики до Тихого океана является пространством взаимного недоверия. Центр этого недоверия находится по ту сторону Атлантики. Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в сохранении состояния конфликта. Отсюда задача: сохранить диалог и потенциал взаимодействия», — подчеркнул председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Он добавил, что только это позволит возродить идею единого пространства от Атлантики до Тихого океана.