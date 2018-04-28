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Воротынский, Ветлужский районы и городской округ город Первомайск стали побратимами районов и городов Беларуси
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Воротынский, Ветлужский районы и городской округ город Первомайск стали побратимами районов и городов Беларуси 

Newsroom24 2 часа назад
Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области по итогам заседания Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь, которое состоялось 27 апреля в Нижнем Новгороде.
В частности, на заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между Воротынским районом и Бобруйским районом (Могилевская область, Республика Беларусь), Ветлужским районом и Бобруйским районом, а также об установлении побратимских связей между городским округом город Первомайск и городом Барань (Витебская область, Республика Беларусь).
В церемонии подписания соглашений участвовали глава администрации Воротынского района Алексей Солдатов, глава Ветлужского района Константин Усенко и глава городского округа город Первомайск Елена Лебеднова. Со стороны Республики Беларусь документы подписали первый заместитель председателя Бобруйского районного исполнительного комитета Могилевской области Александр Сидоренко и председатель Бараньского городского исполнительного комитета Оршанского района Витебской области Наталья Хмелева.
Как сообщили в департаменте внешних связей, соглашения предполагают расширение торгово-экономического сотрудничества и создание совместных проектов в области торгово-экономических отношений, образования, культуры, защиты окружающей среды и экологии, физической культуры, спорта и туризма.
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