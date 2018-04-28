Сор из избы: как не получить штраф за мусор на даче

Мусор стал одной из главных тем этой весной, а с открытием дачного сезона, она касается практически каждого. Дело в том, что контроль утилизации отходов стал строже, и дачникам могут «прилететь» штрафы за незаконные свалки. Поэтому сайт «РИА Недвижимость» расспросил экспертов о том, как правильно обращаться с мусором на загородном участке.

"Загород" бывает очень разный — это и деревня, и СНТ, и коттеджный поселок. В зависимости от того, где именно расположена ваша фазенда, могут различаться и правила обращения с отходами. Но есть и кое-что общее — неизбежный штраф в случае нарушения правил.

Домик в деревне vs. СНТ Если у вас дом в сельском поселении или деревне, то вопрос о том, как нужно утилизировать мусор, стоит задать местной администрации, объясняет руководитель отдела по работе с гражданскими инициативами ЖК «Мечта» Андрей Хохлушин.

Как правило, собственникам таких домов приходит «письмо счастья» — то есть сообщение о необходимости заключить договор на вывоз мусора с определенным оператором. Не заключить его вы не можете, подчеркивает Хохлушин. «Это обязанность, существует областной закон о благоустройстве. Например, в Московской области такой закон принят местной думой. Каждый собственник должен заключить договор о вывозе мусора, штраф до пяти тысяч рублей», — поясняет он. Оператора обычно выбирают в ходе тендера, добавляют специалисты компании Kaskad Family.

Если такого предложения вам не поступало, то собственникам можно скооперироваться и заключить самостоятельно договор с любой коммерческой организацией, у которой есть лицензия на вывоз мусора, либо можно обратиться в местную администрацию с соответствующим запросом.

Если мы рассматриваем коттеджный поселок, то в нем уже существует к моменту ввода и передачи объекта какая-либо форма управления эксплуатацией: УК, ПУЭСК, СОЮХ, ТСН, СНТ и другие. Договор на вывоз мусора заключается данным юридическим лицом централизовано и собственникам в ежемесячный членский взнос или квитанцию об уплате коммунальных услуг уже включается вывоз ТБО, поэтому вопросов, с кем заключать, не возникает.

Теоретически можно не заключать договор на вывоз мусора, но на практике это сложно, рассуждает директор компании загородной недвижимости «БлизОки» Оксана Гончарова . Ведь чем больше участников, тем меньше сумма платежей на каждого, так что другие жители недовольны, поясняет она.

Люди часто пытаются уклониться от заключения договора, поскольку считают, что его отсутствие означает, что можно не платить за вывоз мусора, сетует Хохлушин, однако, это не так.

Есть жители, которые через суд расторгают эти договоры, тем самым минимизировав свои затраты, сетует он. Однако на таких собственников могут подать жалобу в Ростехнадзор и администрация района, и управляющая организация, и даже другие собственники в поселке. Да, юридически «отписавшиеся» мусор не вывозят, на практике, они продолжают спокойно скидывать мусор в общий контейнер. «И мы считаем должным доказывать в судебном порядке, что услуги им оказываются и взыскивать с них суммы за эксплуатационные услуги», добавляет Хохлушин.

Бывают ситуации, когда люди покупают участок, а к строительству не приступают, по сути в посёлке и не живут, рассуждает Гончарова. В этом случае, конечно, можно договориться о том, чтобы не платить за вывоз мусора некоторое время. «Получается, период становления посёлка самый неорганизованный и сложный в этом плане. Здесь многое зависит от председателя или эксплуатационной компании, насколько правильно они могут организовать этот процесс и достичь примирения и договорённостей», — указывает собеседница агентства.

"Сам уберу"

Существуют две практики неправильного обращения с отходами за городом — обе незаконные, но, к сожалению, весьма распространенные. Люди либо пользуются стихийными неорганизованными свалками (проще говоря, сваливают мусор в неположенном месте), либо утилизируют его прямо у себя на участке — сжигают или закапывают в землю.

Санитарное состояние участков находится под ведением местных властей, поэтому возможны санкции с их стороны, объясняет управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский . Собственники частных домов могут быть привлечены к административной ответственности за вред экологии.

Что касается сжигания мусора на приусадебных участках, то разводить костры запрещено, если устанавливается сухая, ветреная и жаркая погода, так что следите за прогнозами и предупреждениями, предупреждает Хохлушин.

За складирование и захоронение мусора на участке также могут оштрафовать. «Утилизировать мусор на участке вообще нельзя, потому что это нарушение санитарного законодательства и для этого требуется лицензия на утилизацию отходов», — продолжает он, и уточняет, что за соблюдением норм следят Госадмтехнадзор, Ростехнадзор, а главное — соседи, которые в любой момент могут пожаловаться. Результатом нарушения будут опять-таки штрафы.

Есть и исключения, например, компост (который состоит из срезанной травы, ботвы, листвы и другой растительности), поясняют в Kaskad Family. Его можно хранить на участке, хотя он часто состоит также из пищевых отходов. Если же вы сами обнаружили незаконную свалку либо другие нарушения, связанные с отходами, есть много инстанций, куда можно подать жалобу, продолжают эксперты. Это могут быть администрация муниципального образования, административно-технический надзор, комитет по экологии, портал «Добродел», Министерство экологии и природопользования региона.

Часто собственники домов в поселках вывозят бытовой мусор в город, где выкидывают их в баки ТБО возле многоквартирных домов (МКД). Это тоже незаконно, так как в данном случае, получается, что услуги вывоза мусора оплачивают собственники квартир в МКД, а частники просто подкидывают им мусор, причем бесплатно.