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Усилены меры по недопущению заноса в регион опасных болезней птиц
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Усилены меры по недопущению заноса в регион опасных болезней птиц 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В связи с сезонной миграцией птиц усилены меры по недопущению заноса в Ярославскую область опасных заболеваний. Этой работе было посвящено внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии, которое провел заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов.
— Мы должны грамотно оценить ситуацию и принять все необходимые меры по недопущению заноса заболеваний в область, — подчеркнул Валерий Холодов. — Обращаю внимание представителей предприятий птицепрома: все вопросы, связанные с административно-хозяйственными предписаниями, должны быть решены в кратчайшие сроки.
В заседании приняли участие представители профильных департаментов, функционально подчиненных им учреждений, территориальных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, МЧС, МВД, птицеводческих организаций.
Директор департамента ветеринарии области — главный государственный ветеринарный инспектор Александр Чавгун призвал принять все необходимые меры по недопущению заноса заболеваний в регион.
В частности, рекомендовано усилить контроль за оформлением ветеринарно-сопроводительной документации на перемещение продукции птицеводства, обеспечить проведение мероприятий по пресечению незаконной реализации такого товара, в том числе в несанкционированных местах. Также отмечена необходимость разъяснительной работы с владельцами птицы.
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