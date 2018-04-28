Усилены меры по недопущению заноса в регион опасных болезней птиц

В связи с сезонной миграцией птиц усилены меры по недопущению заноса в Ярославскую область опасных заболеваний. Этой работе было посвящено внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии, которое провел заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов

— Мы должны грамотно оценить ситуацию и принять все необходимые меры по недопущению заноса заболеваний в область, — подчеркнул Валерий Холодов. — Обращаю внимание представителей предприятий птицепрома: все вопросы, связанные с административно-хозяйственными предписаниями, должны быть решены в кратчайшие сроки.

Роспотребнадзора, МЧС, В заседании приняли участие представители профильных департаментов, функционально подчиненных им учреждений, территориальных управлений Россельхознадзора МВД , птицеводческих организаций.

Директор департамента ветеринарии области — главный государственный ветеринарный инспектор Александр Чавгун призвал принять все необходимые меры по недопущению заноса заболеваний в регион.

В частности, рекомендовано усилить контроль за оформлением ветеринарно-сопроводительной документации на перемещение продукции птицеводства, обеспечить проведение мероприятий по пресечению незаконной реализации такого товара, в том числе в несанкционированных местах. Также отмечена необходимость разъяснительной работы с владельцами птицы.