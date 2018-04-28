ДГТУ, Батайск и «Бессмертный полк»: битва за депутатские мандаты 

Ростовский оргкомитет по подготовке и проведению предварительного голосования перед парламентскими выборами утвердил основные кандидатуры участников от партии «Единая Россия»
Также оргкомитет согласовал продление сроков подачи заявок от кандидатов до 15 мая и согласовал график дебатов — сообщает ДОН24. За депутатский мандат в Заксобрание региона поборется ректор ДГТУ Бесарион Месхи, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков, мэр Батайска Валерий Путилин, ректор РостГМУ Сергей Шлык и многие другие известные лица области.
Кроме этого, вернутся в большую политику планирует основатель компании «Атлантис-Пак» Сергей Рызенко, координатор проекта «Бессмертный полк» в Ростове Андрей Кудряков. Всего в списке более 150 человека. Выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пройдут 9 сентября во всех муниципальных образованиях области. Желающим подать свою кандидатуру необходимо выполнить ряд требования, в частности не быть судимыми и не иметь счетов заграницей. Праймериз «Единой России» пройдет 3 июня.