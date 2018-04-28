Жители посёлка Поспелово во Владивостоке вышли на собрание с требованием наконец оформить их землю 

На собрание пришло около 50 человек.
На острове Русский в посёлке Поспелово состоялось собрание членов одноименного садоводческого некоммерческого товарищества, которые уже на протяжении длительного времени не могут оформить земельные участки, обращаясь в разные инстанции.
Собрание было организовано и проведено президентом фонда развития города «Горожанин и гражданин» Сергеем Мильвитом.
Кто-то здесь родился и живет всю жизнь. У кого-то здесь единственное жилье. У людей имеются лесные билеты, договоры на побочное пользование от управления лесного хозяйства по Приморскому краю. На протяжении более чем 25 лет они оплачивали все необходимые квитанции. Основанием арендных отношений этих участков являются приказ заместителя министра обороны СССР по строительству №115 от 20 июня 1988 года, приказ №120 от 20 июня 1986 года «Об утверждении устава СНТ „Поспелово“ и ходатайство бывшего командующего Тихоокеанского флота Геннадия Хватова от 4 декабря 1991 года №147/2/3210 о передаче земельных участков для ведения подсобного хозяйства.
После длительной переписки жители решили обратиться в Арбитражный суд (дело №А51-31546/2016), чтобы оспорить отказ администрации Владивостока в предоставлении им земельных участков. Садоводчеству „Поспелово“ в удовлетворении было отказано, и это понятно, если посмотреть на статус этих земель. Только вот каким образом земли лесного фонда переводились в земли поселений, до сих пор остается загадкой, и не только по этой территории.
Способствовало и то, что утверждение генплана Владивостокского городского округа в 2008 году, по некоторому мнению, проходило с грубейшими нарушениями, после чего те, кто хотел построить дома в границах Владивостокского лесничества, делали это без проблем. И в принятом генеральном плане Владивостока от 2018 года отсутствуют леса гослесфонда, и это только одно из нарушений, напоминают общественники. Леса перевели в жилую застройку, по факту строят коттеджи и оформляют без всяких препятствий.
А люди, которые прожили всю жизнь на своих участках, не могут десятилетиями их оформить. Эта земля является для них единственной возможностью выращивать овощи, фрукты и ягоды. Кадастровый номер участка 25:28:060105:53, статус „Учтённый“, адрес: Владивосток, п. Поспелова (о. Русский), д. 7, категория — земли поселений, использование (под размещение войсковой части, учреждений и других объектов).
»Земли были военные, мы платили военному лесничеству по лесным билетам все налоги. Военное лесничество было хозяином этих земель, то есть Министерства обороны. И никаких разрешительных документов нового образца они нам не давали, остались все старые. Вот эти лесные билеты, которые у нас на руках, как раз подтверждение того, что эти земли по-прежнему используются хозяевами и они платят налоги», — отмечают члены товарищества.
«Мы вышли на собрание, потому что хотим, чтобы наши земельные участки, которыми мы владеем много лет, небольшие семейные наделы от трёх до двенадцати соток, могли быть оформлены в аренду на 49 лет. Мы бы хотели получить новые документы вместо старых и иметь право возделывать эту землю дальше. То есть выращивать овощи, фрукты и ягоды для своих семей. Потому что мы пенсионеры, у нас маленькие пенсии и невысокий доход у каждой семьи. И эти земельные участки для нас очень важны», — сказала член правления СНТ «Поспелово» Галина Медведева.
На собрании присутствовало около 50 человек. Многие собравшиеся поднимали не только вопросы относительно своих земель, но и обсуждали другие насущные проблемы, связанные в том числе с дорогами.
Президент фонда развития города «Горожанин и гражданин» Сергей Мильвит сообщил, что будет составлено обращение к ВРИО губернатора Приморского края Андрею Тарасенко, в котором перечислят все номера участков, которые жители поселка не могут должным образом оформить. Также в обращении будет просьба к главе Приморья о внесении изменений в генеральный план Владивостока для решения этого вопроса.
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Фото, видео: Валерий Лутор, Prim.News