Жители посёлка Поспелово во Владивостоке вышли на собрание с требованием наконец оформить их землю

На собрание пришло около 50 человек.

На острове Русский в посёлке Поспелово состоялось собрание членов одноименного садоводческого некоммерческого товарищества, которые уже на протяжении длительного времени не могут оформить земельные участки, обращаясь в разные инстанции.

Собрание было организовано и проведено президентом фонда развития города «Горожанин и гражданин» Сергеем Мильвитом.

Кто-то здесь родился и живет всю жизнь. У кого-то здесь единственное жилье. У людей имеются лесные билеты, договоры на побочное пользование от управления лесного хозяйства по Приморскому краю . На протяжении более чем 25 лет они оплачивали все необходимые квитанции. Основанием арендных отношений этих участков являются приказ заместителя министра обороны СССР по строительству №115 от 20 июня 1988 года, приказ №120 от 20 июня 1986 года «Об утверждении устава СНТ „Поспелово“ и ходатайство бывшего командующего Тихоокеанского флота Геннадия Хватова от 4 декабря 1991 года №147/2/3210 о передаче земельных участков для ведения подсобного хозяйства.

После длительной переписки жители решили обратиться в Арбитражный суд (дело №А51-31546/2016), чтобы оспорить отказ администрации Владивостока в предоставлении им земельных участков. Садоводчеству „Поспелово“ в удовлетворении было отказано, и это понятно, если посмотреть на статус этих земель. Только вот каким образом земли лесного фонда переводились в земли поселений, до сих пор остается загадкой, и не только по этой территории.

Способствовало и то, что утверждение генплана Владивостокского городского округа в 2008 году, по некоторому мнению, проходило с грубейшими нарушениями, после чего те, кто хотел построить дома в границах Владивостокского лесничества, делали это без проблем. И в принятом генеральном плане Владивостока от 2018 года отсутствуют леса гослесфонда, и это только одно из нарушений, напоминают общественники. Леса перевели в жилую застройку, по факту строят коттеджи и оформляют без всяких препятствий.

А люди, которые прожили всю жизнь на своих участках, не могут десятилетиями их оформить. Эта земля является для них единственной возможностью выращивать овощи, фрукты и ягоды. Кадастровый номер участка 25:28:060105:53, статус „Учтённый“, адрес: Владивосток, п. Поспелова (о. Русский), д. 7, категория — земли поселений, использование (под размещение войсковой части, учреждений и других объектов).

»Земли были военные, мы платили военному лесничеству по лесным билетам все налоги. Военное лесничество было хозяином этих земель, то есть Министерства обороны . И никаких разрешительных документов нового образца они нам не давали, остались все старые. Вот эти лесные билеты, которые у нас на руках, как раз подтверждение того, что эти земли по-прежнему используются хозяевами и они платят налоги», — отмечают члены товарищества.

«Мы вышли на собрание, потому что хотим, чтобы наши земельные участки, которыми мы владеем много лет, небольшие семейные наделы от трёх до двенадцати соток, могли быть оформлены в аренду на 49 лет. Мы бы хотели получить новые документы вместо старых и иметь право возделывать эту землю дальше. То есть выращивать овощи, фрукты и ягоды для своих семей. Потому что мы пенсионеры, у нас маленькие пенсии и невысокий доход у каждой семьи. И эти земельные участки для нас очень важны», — сказала член правления СНТ «Поспелово» Галина Медведева

На собрании присутствовало около 50 человек. Многие собравшиеся поднимали не только вопросы относительно своих земель, но и обсуждали другие насущные проблемы, связанные в том числе с дорогами.

Президент фонда развития города «Горожанин и гражданин» Сергей Мильвит сообщил, что будет составлено обращение к ВРИО губернатора Приморского края Андрею Тарасенко , в котором перечислят все номера участков, которые жители поселка не могут должным образом оформить. Также в обращении будет просьба к главе Приморья о внесении изменений в генеральный план Владивостока для решения этого вопроса.

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