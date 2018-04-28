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МИД Турции: Анкара полностью поддерживает территориальную целостность Сирии
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МИД Турции: Анкара полностью поддерживает территориальную целостность Сирии 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Турция выступает за территориальную целостность Сирии. Об этом заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на открытии встречи с российским и иранским коллегами Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Мы полностью поддерживаем территориальную целостность страны [Сирии], — подчеркнул Чавушоглу. — Убежден, что несмотря на существующие некоторые проблемы на местах, если мы втроем [Россия, Турция и Иран] продолжим совместно работать и честно выполнять наши решения, включая конституционную комиссию и ее формирование, то мы сможем помочь сирийскому народу прийти к цели".
Сирийский кризис должен быть урегулирован политическим путем, любое силовое его решение будет незаконно, подчеркнул Чавушоглу.
"Наша цель [стран-гарантов астанинского процесса России, Ирана и Турции] прийти к решению сирийского кризиса. Лучшее решение — это политическое. Любое силовое разрешение кризиса незаконно и не будет устойчивым", — отметил Чавушоглу.
По его словам, последние события и ситуация на местах указывают на то, что «необходимо придать дополнительный стимул нашей работе по достижению этой высокой цели».
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