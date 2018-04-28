В Воронеже умер брат Раисы Горбачёвой 

По предварительным данным, похороны писателя Евгения Титаренко пройдут 3 мая. В Воронежской областной больницы скончался писатель Евгений Титаренко, брат Раисы Горбачёвой. Информацию о его смерти корреспондентам «Вести-Воронеж» подтвердили сразу два источника. По некоторым данным, незадолго до смерти Евгения Титаренко перевели из психиатрического стационара в Орловке, где он в связи с болезнью содержался многие годы, в областную больницу. По сведениям «Вести-Воронеж» похороны писателя назначены на 3 мая. Судьба Евгения Титаренко, родного брата жены первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва, сложилась трагично. Титаренко переехал в Воронеж в 1964 году, а в 1993-м суд признал его недееспособным. Так детский писатель оказался в областной клинической психиатрической больнице в Орловке. Поскольку родственники опеку над ним не оформили, в качестве опекуна выступает диспансер в лице главврача. Дважды в год Титаренко проходил обследование, результаты которого не позволяли выписать его домой. Всё это время велись разговоры о том, что Титаренко содержат в больнице незаконно. Однако в 2014 году сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что это не так. Оксана Грибкова, Екатерина Трещикова