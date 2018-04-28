Министр финансов Швейцарии примет участие в Петербургском экономическом форуме

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Делегацию Швейцарии на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2018 возглавит министр финансов Швейцарии Ули Маурер. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе организатора форума — фонда «Росконгресс».

О составе делегации Швейцарии стало известно по итогам встречи советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в России Ивом Россье , посвященной, в том числе, участию швейцарской делегации в мероприятиях ПМЭФ-2018.

"Делегацию Швейцарии возглавит министр финансов Ули Маурер. В ее состав войдут руководители крупных компаний и организаций, в том числе ABB Ltd, Glencore plc, Nestle, Philip Morris International Inc., которые настроены на долгосрочную работу с российскими партнерами", — отмечается в сообщении «Росконгресса».

В рамках ПМЭФ-2018 пройдет российско-швейцарский круглый стол, также для участников форума будет организован прием от имени главы швейцарской делегации Ули Маурера. Кроме того, стороны обсудили детали проведения предстоящего «Финансового диалога» на уровне глав финансовых ведомств России и Швейцарии.

Позитивная тенденция

Как отметил Антон Кобяков, в развитии российско-швейцарских отношений наблюдается позитивная тенденция. Между Россией и Швейцарией поддерживаются регулярные политические контакты, растет объем российско-швейцарского товарооборота. Перспективным видится взаимодействие по линии малого и среднего предпринимательства и межрегиональных проектов, считает советник президента.

"В настоящее время в России работают свыше 600 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии — около 350 предприятий с российским капиталом. Большое внимание уделяется вопросам улучшения инвестиционного климата", — подчеркнул он.

Деловые круги Швейцарии высоко ценят возможности, которые предоставляют своим участникам крупнейшие международные площадки, такие как Всемирный экономический форум в Давосе или Петербургский международный экономический форум, считает Ив Россье.

"Считаем важным и полезным швейцарское участие в ПМЭФ, которое представляет хорошую возможность для обсуждения текущих задач в двусторонних отношениях и путей их решения на уровне официальных лиц и представителей бизнеса. От своих коллег и от наших предпринимателей я всегда слышал только положительные отзывы об участии в форуме, который всегда проходит на высоком организационном уровне", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. Основными темами обсуждения станут экономика будущего и роль креативных пространств в деловой среде. Кроме того, организаторы включили в программу вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга

ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.