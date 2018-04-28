Назначен новый полпред губернатора Ставрополья в Кавминводах

Сегодня был назначен новый представитель губернатора Ставропольского края в городах Кавказских Минеральных Вод. Им стал Константин Шишманиди, который занимал пост главы региональной тарифной комиссии Ставрополья.

О назначении сегодня рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе рабочего совещании регионального правительства. Шишманиди будет заниматься курированием территорий, которыми раньше занимался Александр Коробейников . Отметим, что он занимал свой пост с 2015 года. Утром, 7 февраля 2018 года стало известно, что Коробейникова нашли мертвым с огнестрельным ранением.

Шишманиди будет курировать Минераловодский городской округ, города Пятигорск и Лермонтов.

Кроме того, в ходе совещания Владимиров рассказал еще об одном кадровом назначении. Новым начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставрополья назначен Юрий Светашов, ранее занимавший должность первого заместителя начальника этого управления.