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Назначен новый полпред губернатора Ставрополья в Кавминводах
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Назначен новый полпред губернатора Ставрополья в Кавминводах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня был назначен новый представитель губернатора Ставропольского края в городах Кавказских Минеральных Вод. Им стал Константин Шишманиди, который занимал пост главы региональной тарифной комиссии Ставрополья.
О назначении сегодня рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе рабочего совещании регионального правительства. Шишманиди будет заниматься курированием территорий, которыми раньше занимался Александр Коробейников. Отметим, что он занимал свой пост с 2015 года. Утром, 7 февраля 2018 года стало известно, что Коробейникова нашли мертвым с огнестрельным ранением.
Шишманиди будет курировать Минераловодский городской округ, города Пятигорск и Лермонтов.
Кроме того, в ходе совещания Владимиров рассказал еще об одном кадровом назначении. Новым начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставрополья назначен Юрий Светашов, ранее занимавший должность первого заместителя начальника этого управления.
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