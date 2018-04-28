«Балтика-Самара» присоединилась к международной инициативе по развитию культуры безопасности и снижения травматизма

«Неделя безопасности» в самарском филиале компании прошла впервые. Сами сотрудники предложили идеи мероприятий, которые направлены на развитие культуры безопасности и снижения травматизма на предприятии. Среди них особый интерес вызвала тема безопасности дорожного движения. По инициативе сотрудников на заводе прошли курсы маневрирования, организованные приглашенным подрядчиком «Школой высшего водительского мастерства». Участники мастер-класса могли отточить свои навыки безопасного вождения, правильной парковки в условиях ограниченного пространства.

Безопасное и безаварийное вождение является одним из требований «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья», которая выстроена в компании по единым принципам и соответствует международному стандарту OHSAS 18001:2007. Такое внимание и высокие требования к соблюдениям стандартов безопасности за рулем оправданы. В дивизионе Урал-Поволжье, к которому относится самарский завод, насчитывается 523 единицы служебного транспорта. Знание и соблюдение норм безопасного вождения позволяет минимизировать или свести к нулю аварийные ситуации на дороге. Так, по итогам 2017 года в 44 раза снизилось количество нарушений скоростного режима, что отразилось на общей статистике компании по дорожно-транспортным происшествиям в регионе. Она сократилась почти на 20%.

"Мы прилагаем массу усилий для того, чтобы развивать у сотрудников мышление, нацеленное на постоянные улучшения в области охраны труда и безопасности. Отрадно, что большинство сотрудников нашего завода принимает и разделяет внедряемую компанией культуру безопасности. Действуя по общим для всех правилам, мы сможем достичь нашей долгосрочной цели «НОЛЬ несчастных случаев», — комментирует Дмитрий Смольников , директор по логистике в дивизионе Урал-Поволжье.

Забота о здоровье и безопасности сотрудников компании и подрядных организаций является одним из ключевых приоритетов программы устойчивого развития Carlsberg Group и «Балтики» «Цель 4НОЛЯ: Вместе для будущего», в рамках которой определена цель — до 2030 года свести к нулю несчастные случаи.

На достижение этой цели направлен целый ряд инициатив. В первую очередь, все сотрудники проходят вводный инструктаж по технике безопасности, без которого нельзя приступить к работе. Затем при оформлении трудового договора они знакомятся с политикой компании по охране труда и безопасности, вступившей в силу в начале 2018 года. Она отражает стремление «Балтики» и Carlsberg Group обеспечивать здоровую и безопасную рабочую среду.

Поведенческие аудиты играют в «Балтике» большую роль в формировании культуры безопасности. Посещая цеха, руководители объясняют сотрудникам, нарушающим стандарты безопасности, к каким последствиям это может привести и как избежать нежелательных событий. Также компания вовлекает сотрудников в совершенствование системы охраны труда, принимая их предложения по повышению безопасности на рабочем месте.

Для погружения в культуру безопасности «Балтика» проводит и масштабную информационную кампанию. Благодаря ей за 2017 год осведомленность сотрудников по теме безопасности достигла 93%. Видеоролики — один из наиболее эффективных инструментов, используемых в рамках кампании. В 2018 году на заводе «Балтика-Самара» записали рэп-батл о безопасном поведении. Его участники стали настоящими амбассадорами безопасности, которые не только следуют нормам и правилам безопасного поведения, но и несут эту культуру в свои команды.

Сотрудники компании постоянно повышают знания и совершенствуют навыки в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также, в зависимости от выполняемой работы, обеспечиваются спецодеждой и средствами защиты. Для контроля состояния здоровья сотрудников здравпункт филиала «Балтика-Самара» привлекает специализированные организации к проведению ежегодных медосмотров.

Результатом такой комплексной работы самарского филиала в области охраны труда и безопасности стала заслуженная награда. Филиал «Балтика-Самара» признан лучшим заводом в сфере безопасности среди предприятий Carlsberg Восточная Европа по итогам 2016 и 2017 годов.