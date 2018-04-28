Что делать в майские выходные, если вы в Москве: 8 идей

2018-й — год Японии в России , а какой год Японии без японского фестиваля? Hinode Power Japan посвящён, конечно же, японской культуре и представляет собой большую экспоплощадку в одном из павильонов ВДНХ. Все выходные можно будет посмотреть на актёров японских фильмов, попробовать мёд-суфле от японского производителя, поиграть в приставку в ещё не вышедшие игры. Ну а если вы один из тех, кто любит придумывать образы японских героев, то участвуйте в соревновании-дефиле среди косплейщиков. 29 апреля пройдёт награждение, может быть, вы окажетесь среди победителей. Вход на фестиваль обойдётся в 900 рублей. Статьи по теме 5 секретов красоты японских женщин В поисках нового вызова: как столетние японские спортсмены бьют рекорды

Пойти в музеи

В понедельник в Сети запустили хештег #MuseumWeek — международный культурный флешмоб. Суть проста: всю неделю, а в вашем случае — все выходные, ходить по музеям, выкладывать фотографии в соцсети, но учтите — селфи для участия не подходят. Каждый день меняется тематика флешмоба: например, сегодня, 28 апреля, культурной темой стала природа — уже выложены тысячи фотографии с хештегом #natureMW. Бегом в Ботанический сад, фотографировать цветы и природу! Статьи по теме Идеальное сочетание: когда искусство и зритель становятся единым целым Миссия фестиваля «Политех» — пробудить в людях критическое мышление, заставить их задуматься

Сходить на музыкальный фестиваль

Все майские праздники более чем на 60 фестивальных площадках Москвы будет проходить Второй открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна acapella». Исполнители со всего мира в такт весенней природной песне исполнят свои композиции. Программа разная, каждый день будет что-то новое: всё узнать можно на сайте.

В рамках фестиваля ещё пройдут мастер-классы по вокалу для детей, творческие мастерские, где можно самостоятельно сделать аксессуары или даже миниатюрные музыкальные инструменты. И да, смело приходите голодным — на каждой площадке есть много фуд-лавок.

Открыть летний сезон

1 мая в «Лужниках» состоится открытие летнего сезона, для многих это целый праздник. Там можно сыграть в большой теннис, пейнтбол, футбол, принять участие в других спортивных и развлекательных мероприятиях. Кстати, о футболе. В «Лужниках» пройдёт любительский матч, где любой человек (если он умеет играть в футбол, конечно) сможет статью частью команды.

А теперь, фанаты спорта, держитесь — у вас не осталось причин оставаться дома: там же, в «Лужниках», пройдёт мастер-класс по прыжкам с вышки от двукратного бронзового призёра Олимпийских игр Глеба Гальперина

Участие в мероприятии бесплатное. Можете перенести свои тренировки в спортзале и идти гонять мяч по футбольному полю или учиться отбивать теннисные подачи.

Сходить на концерт котов

Если у вас аллергия на цветение, но нет аллергии на кошачью шерсть, лучший способ спрятаться от летящего в нос пуха — пойти в Kotomania Club. Неделю назад там начались кошачьи концерты, 4 мая пройдёт третий концерт мурлыкающих котиков. И если вы не боитесь остаться там навсегда, обнимаясь с котами, попивая чай и занимаясь йогой (там это тоже можно делать), то смело приходите и готовьте ответные шутки про одиночество и котов. Статьи по теме Как пережить весну: 20 полезных советов при аллергии

Гулять, гулять и ещё раз гулять

Прогноз погоды на майские праздники радует своим почти июньским плюсом — нас ждёт 25 градусов, а значит, пора гулять в парках и по центру Москвы. Первого мая можно пойти в усадьбу «Воронцово», в сад им. Баумана или в сад «Эрмитаж» — выбор редакции The Challenger. В усадьбе «Воронцово» пройдёт фестиваль Play May. Танцевальные мастер-классы, представления, выступления танцоров и музыкантов, подвижные игры и танцевальный флешмоб — это всё входит в программу фестиваля.

Если вам не хочется активно двигаться, можно отправиться в сад им. Баумана — на время он станет территорией искусства. Там пройдёт праздник весны «Мир. Труд. Май», но не переживайте, работать не заставят. Предложат рисовать. На главной площади установят огромный мольберт, на котором каждый гость сможет оставить свой «след». По всему парку организуют творческие мастер-классы под руководством профессиональных преподавателей по рисованию, живописи и графике.

Ну а тех, кто хочет просто поваляться на траве и наслаждаться погодой и природой, ждут в саду «Эрмитаж». Первого мая здесь пройдёт весенний «День цветов» — будет очень красиво.

Посидеть на веранде

Вы тоже заметили, что столы и стулья кафе и ресторанов плавно перекочевали на улицу? Всё правильно! Летние веранды официально начали свою работу. Кузнецкий мост, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Театральная, Столешников переулок, Пятницкая, Арбат — список ресторанных улиц Москвы может продолжаться до бесконечности. Впереди майские праздники, а потом три месяца лета — успеете побывать везде! Статьи по теме 10 ресторанов, куда можно пойти на свидание 11 лучших мест для завтраков в Москве

Запись «Что делать в майские выходные, если вы в Москве: 8 идей» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.