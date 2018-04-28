Красавица-внучка Иосифа Кобзона вышла в свет на закрытии ММКФ

Также на красной дорожке появилась внучка Иосифа Кобзона Анита. Девушка появилась на красной дорожке в довольно строгом черном платье в пол и в меховой накидке и выглядела весьма эффектно. Анита нисколько не проиграла другим знаменитостям во внешнем виде, а ее довольно скромный наряд не выглядел скучно.

фото: East News

Напомним, что дети известного певца Иосифа Кобзона — сын Андрей и дочь Наталья — подарили исполнителю семерых внуков. Не так давно заслуженный артист России вывел в свет почти всю свою большую семью, в том числе и 17-летнюю внучку Мишель. Тогда пользователи отметили, что девушка с каждым годом становится все краше и выглядит точной копией своей красавицы-мамы Натальи Раппопорт-Кобзон.

Отметим, что сам Иосиф выступает резко против публичности своих внуков и считает, что им популярность и слава могут только навредить. Впрочем, многочисленные внуки Кобзона и не думали пользоваться лаврами знаменитой фамилии. Также добавим, что некоторое время назад СМИ сообщали о госпитализации Иосифа Кобзона, но позже эту информацию опровергли его представители.