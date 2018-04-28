Швейцарскую делегацию на ПМЭФ-2018 возглавит министр финансов конфедерации

Антон Кобяков отметил позитивную тенденцию в развитии российско-швейцарских отношений. Между Россией и Швейцарией поддерживаются регулярные политические контакты. Перспективным видится взаимодействие по линии малого и среднего предпринимательства и межрегиональных проектов.

«Объем российско-швейцарского товарооборота за последние годы демонстрирует положительную динамику. В настоящее время в России работают свыше 600 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии — около 350 предприятий с российским капиталом. Большое внимание уделяется вопросам улучшения инвестиционного климата», — подчеркнул он.

Встреча была посвящена вопросам взаимодействия сторон на форумном треке, в частности, участия швейцарской делегации в мероприятиях ПМЭФ-2018.

Антон Кобяков приветствовал решение Берна о высоком уровне представительства Швейцарской Конфедерации на Форуме. Делегацию возглавит Министр финансов Ули Маурер. В ее состав войдут руководители крупных компаний и организаций, в том числе ABBLtd, Glencoreplc, Nestle, Philip Morris International Inc., которые настроены на долгосрочную работу с российскими партнерами.

«В швейцарском Давосе , как известно, проходит Всемирный экономический форум, и мы, как никто другой, ценим подобные мероприятия. Считаем важным и полезным швейцарское участие в ПМЭФ, которое представляет хорошую возможность для обсуждения текущих задач в двусторонних отношениях и путей их решения на уровне официальных лиц и представителей бизнеса. От своих коллег и от наших предпринимателей я всегда слышал только положительные отзывы об участии в Форуме, который всегда проходит на высоком организационном уровне», — отметил, в свою очередь, Ив Россье.

Стороны обсудили возможность проведения в рамках деловой программы ПМЭФ-2018российско-швейцарского круглого стола, а также организации приема от имени главы швейцарской делегации Ули Маурера для участников Форума. Кроме того, стороны обсудили детали проведения предстоящего «Финансового диалога» на уровне глав финансовых ведомств России и Швейцарии.