Дизайн-директор «Октавы» прочитал лекцию студентам МГИМО

Дизайн-директор ПАО «Октава» Владимир Шипилов выступил перед студентами МГИМО и рассказал о принципах промышленного дизайна, применяемых при разработке новых продуктов.

Госкорпорация Ростех открыла в отечественных вузах уже более 380 базовых кафедр. В частности, в Московском государственном институте международных отношений создана кафедра, студенты которой могут принять участие в целой серии мастер-классов от топ-менеджмента Госкорпорации. Для них это является уникальной возможностью напрямую задать вопросы экспертам высокого класса.

Лекция директора по промышленному дизайну тульской «Октавы» Владимира Шипилова была посвящена теме «Думай как дизайнер». На встрече студенты узнали, как различные креативные техники способствуют развитию творческих и мыслительных способностей, познакомились с современными подходами и методологиями проектирования, а также попробовали силы на примерах тестовых задач и реальных кейсов.

«Промышленный дизайн способен решить стратегически важные задачи для производственных предприятий — расширение присутствия на международных рынках возможно именно с преодолением дизайн-барьера, который стоял прежде перед российской продукцией», — отметил дизайн-директор «Октавы».

Владимир Шипилов — руководитель новой организационной структуры тульского предприятия, которая отвечает за единый цикл разработки продукта — от промышленного дизайна до проведения конструкторских работ. Перед новым подразделением стоит задача повысить качественные характеристики продукта, усилив его рыночную привлекательность.

До того как стать дизайн-директором «Октавы», Владимир Шипилов работал преподавателем Британской Высшей школы дизайна по направлению Product Design и креативным директором «Фабрики Промдизайна». На тульском предприятии он также возглавил продуктовый комитет.