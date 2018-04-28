Нижегородский железнодорожный вокзал открыли для пассажиров после реконструкции

Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде открыли для приема пассажиров после проведения реконструкции в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент Newsroom24 с места событий.

“Вокзал был практически выстроен заново. От старого вокзала остались только стены и мозаичного панно в главном зале. Основная инфраструктура железнодорожного транспорта готова к принятию гостей ЧМ-2018”, — отметил Виталий Вотолевский , начальник Дирекция железнодорожных вокзалов-филиал ОАО «РЖД»

После проведения реконструкции ход в здание вокзала был расширен втрое. Для безопасности пассажиров на входах оборудованы досмотровые зоны.

Нижегородский железнодорожный вокзал оснастили новой системой информирования. Программно-аппаратный комплекс позволяет транслировать сообщение на табло на русском и английском языках. Кроме того, новая система информирования обладает высокой скоростью работы и позволяет оперативно оповещать пассажиров об изменении платформы, а также о прибытии поезда на перрон.

В кассовом зале обслуживание будет происходить с помощью электронной очереди, которая увеличивает пропускную способность вокзала втрое. В залах ожидания полностью обновлены кресла. В ответ на жалобы нижегородцев о нехватке камер хранения, после реконструкции число ячеек для хранения багажа было увеличено вдвое.

На первом этаже вокзала оборудована комната матери и ребенка, а также игровая комната. Они расположены в максимальной близости к каналам эвакуации и запасных выходах.

Для пассажиров оборудованы новые туалеты. Они оснащены антивандальной сантехникой и новой системой кондиционирования. Стоимость посещения туалета составляет 30 рублей. При предъявлении билеты туалетом можно воспользоваться бесплатно.

По словам врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, обновленный железнодорожный вокзал позволяет обслуживать все категории пассажиров. Для передвижения маломобильных граждан на территории вокзала установили 5 лифтов, пандусы и 2 эскалаторы для подъема в залы ожидания. Для безопасности пассажиров число камер видеонаблюдения было увеличено в 7,5 раз.

На вокзале установлены новые системы электроснабжения и проведены новые тепловые сети. Кроме того, вокзал оснащен новой системой канализации, кондиционирования и пожаротушения. При реконструкции также были обновлены платформы с установкой системы навигации.

Также отмечается, что на реконструкцию железнодорожного вокзала было затрачено более 2 млрд рублей.