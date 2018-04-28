«Газпром нефть» представила программу по изучению редкого арктического животного

Уникальный проект, который осуществляется под эгидой РГО, позволит оценить состояние популяции нарвала в западном секторе арктической зоны России , определить численность и границы распространения вида, а также сформировать программу по сохранению нарвала и среды его обитания. До настоящего времени комплексные исследования этого вида не проводились.

В рамках экспедиции планируется исследовать акваторию северо-востока Баренцева и Карского морей с помощью исследовательского судна ледового класса, провести биоакустические исследования, измерения параметров окружающей среды и пометить несколько особей этого редкого вида с помощью спутниковых передатчиков, позволяющих отслеживать миграцию животных.

По результатам этих исследований будет составлена карта распределения, сформирован подробный научный отчет и предложены меры по сохранению популяции этого редкого животного. «Газпром нефть» планирует также задействовать свой арктический флот и вертолеты для сбора данных о нарвале.

Также исследование станет основой для масштабного медиапроекта, целью которого является привлечение внимания к теме сохранения морского единорога через создание телепрограмм, документального фильма, специального сайта и аккаунтов проекта в социальных медиа.

«Экономическое развитие российского Севера должно происходить с сохранением его хрупкой и уникальной экосистемы. «Газпром нефть» является признанным лидером промышленного освоения российской Арктики и уже реализует несколько комплексных программ по изучению и защите окружающей среды в этом регионе. Наш совместный с Русским географическим обществом проект по изучению нарвала направлен на сохранение популяции этого животного, занесенного в Красную книгу», — отметил Александр Дюков.

Нарвал — редкий вид китообразных, встречающийся в водах российской Арктики. Совершает сезонные миграции, придерживается районов со свалами глубин, встречается в районах дрейфующих льдов. Общая численность вида и особенности биологии этих животных в российских водах неизвестны. Протяженность миграций и границы районов обитания не определены.

Сотрудничество «Газпром нефти» с РГО началось в 2010 году и продолжается в настоящее время. В сотрудничестве с компанией было организовано несколько географических экспедиций, созданы документальные фильмы о природе России, проведены выставки и конференции, организована работа Арктического плавучего университета, а также создан архив РГО.