Министр нефтяных скважин и свалок

До недавнего времени имя министра природных ресурсов и экологии Сергея Ефимовича Донского было почти неизвестно или, скорее, неинтересно широкой общественности. И это при том, что он фактически контролировал одну из самых специфических сфер российского госуправления. Достаточно внимательно вчитаться в его титул — министр природных ресурсов — то бишь главного национального богатства России , за исключением, конечно, талантливых людей.

Фактически к личности Сергея Донского по-настоящему привлекли внимание события, вспыхнувшие вокруг гигантской свалки у подмосковного города Балашиха . Тогда горожане смогли дозвониться на прямую линию президента и привлекли к своей проблеме пристальное внимание главы государства. А тут ещё и приближающиеся президентские выборы.

kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и министр природных ресурсов РФ Сергей Донской (справа)

Словом, президент публично, под телекамеры приказал Донскому проблему решить. И когда тот начал невразумительно возражать, что, мол, через два года… Президент жёстко его прервал и велел вопрос закрыть срочно. События в Балашихе стали спусковым крючком для серии свалочных скандалов и выступлений по всему Подмосковью

Но свалки свалками, а главное в работе министра — это нефтяные и газовые месторождения, разработки нашего богатого шельфа, проведение соответствующих конкурсов и тендеров. А ведь, на первый взгляд, под крылом Донского простое экологическое министерство. Но это на взгляд совсем уж некомпетентный.

Простой подмосковный брокер

Сергей Донской родился в подмосковной промышленной Электростали. Его отец, Ефим Моисеевич, трудился на местном заводе тяжёлого машиностроения, где, как рассказывают, и встретил свою будущую супругу. Понятно, что по семейной традиции Сергей и его старшая сестра Анна выбрали технократический путь образования. Оба поступили и окончили «керосинку» (ныне Государственная академия нефти и газа).

Донского с рядом его коллег по нынешнему уходящему правительству роднит то, что работа в заштатной лаборатории в НИИ их не устроила. Да и жизнь в стране резко поменялась. И Донской фактически начинает свой трудовой путь брокером в компании «Ваши ценные бумаги» мужа старшей сестры, Александра Лурье. Деятельность «конторы» была стандартна: покупка у населения ваучеров и скупка на них стоящих бумаг предприятий. Постепенно компания приобретает новых акционеров и расширяется под названием «СИНТ». Сам Донской, работая с ценными бумаги многих передовых компаний, обзаводится и полезными связями.

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской

И вскоре, как утверждают, не без протекции владельцев «Лукойла» , переходит на работу в Министерство топлива и энергетики. Косвенно такая протекция подтверждается тем обстоятельством, что, приобретя нужный ведомственный опыт, Донской переход на работу в эту нефтяную компанию на должность начальника отдела. Затем была фирма «Зарубежнефть». Словом, черное золото становится рабочим фоном растущего специалиста.

А пройдя такие жизненные университеты, Сергей Ефимович обретает, наконец, чиновничью стабильность в Министерстве природных ресурсов и экологии , в котором возглавляет Департамент экономики и финансов. По-своему ключевую структуру, позволяющую к тому же быть в курсе главного — финансовых потоков. Не удивительно поэтому, что вскоре он получает пост заместителя министра. А такое назначение вряд ли бы состоялось без поддержки представителей крупнейших углеводородных компаний.

Проблема, однако, уже тогда состояла в том, что сами компании во многом конкурировали чисто по-российски, меряясь своим административным ресурсом. А потому чиновники министерства рисковали постоянно попасть между молотом одних наковальней и других. Тем более что замминистра Донской курировал недропользование — основу деятельности любой добывающей компании.

Доступ к шельфу

Когда по инициативе, как считается, Игоря Сечина была создана «Росгеология» — структура, призванная, наконец, объединить все геологоразведывательные силы страны, — её возглавил как раз Сергей Донской.

И когда в 2012 году министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев освободил кресло, перейдя на должность помощника президента, в него посадили Сергея Донского, поскольку именно его фигура многим представлялась наиболее консенсусной. При том что Трутнев, конечно, в ведомстве своё влияние, и до сих пор на многих ключевых постах сидят его выдвиженцы. К их числу, говорят, относится и глава столичного департамента природопользования.

Давно замечено, что ещё со времен своей работы в Министерстве топлива и энергетики Донской неизменно интересовался шельфовыми разработками в арктической зоне и у берегов Сахалина. Не удивительно поэтому, что в ранге министра он стал этому вопросу уделять повышенное внимание. В частности, знаменитому Штокманскому месторождению, газ которого собирались поставлять даже в США

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской

Причём Донской был сторонником допуска к разработкам на шельфе частных компаний. Ведь по правилам к таким разработкам должны были допускаться компании с не менее чем пятидесяти процентным участием государства и пятилетним опытом работы в подобных условиях. Этим критериях отвечали только «Газпром» «Роснефть» . Но Донской выдвинул формулу: предоставлять такое право компаниям, которые являются налогоплательщиками в России. Говорят, такая позиция вызвала недовольство влиятельнейшей людей из «Роснефти».

К тому же министерство подверглось неожиданной проверке по поводу выделения квартирных субсидий сотрудникам. В идеале такие средства должны были получить специалисты, всё ещё проживавшие в общежитиях и коммуналках. На деле же немалые деньги были выделены вполне состоятельным коллегам, включая и самого министра, ставшего обладателем второй квартиры.

Однако такой скандал не отразился на позициях министра. Более того, он относительно безболезненно пересидел и начавшуюся в 2015 году серьёзную чистку в его министерстве. Свою должность был вынужден покинуть близкий к нему первый зам Храмов. Затем ушёл в отставку глава Росприроднадзора Кириллов, заподозренный в коррупции. После проверки счётной палаты , выявившей злоупотребления и нецелевое использование более шести миллиардов рублей, своё кресло оставил глава Рослеса и одновременно заммистра Лебедев. Затем Ринат Гизатуллин, считавшийся главным пиарщиком министерства.

Однако на фоне таких перемещений министр проводит звонкую рекламную акцию — приглашение защитницы тигров и леопардов, неотразимой Памелы Андерсон . На некоторое время защита дальневосточных кошек, к которой подключаются первые лица страны, вообще выходит на первый план и затмевает собой другие проблемы.

Но теперь проблема номер один — свалки, которые по своему характеру, скорее, ассоциируются со Средневековьем, нежели с достижениями ХХI века. И никакая заезжая кинозвезда своим бюстом её не закроет.

Словом, накануне формирования нового кабинета министров Сергей Донской оказывается в эпицентре сразу нескольких сложных ситуаций. Ну, во-первых, его может «сдуть» мусорный ветер, ведь столице грозит свалочный коллапс, поскольку времени на быстрое решение обострившейся проблемы не остаётся. Та же Тверская область жёстко отказалась принимать у себя столичные отходы. А строительство мусороперерабатывающих предприятий явно опаздывает, не говоря уже о внедрение раздельного сбора отходов.

А, во-вторых, министру так не и удалось развести интересы углеродных компаний, ряд его действий вызвал явное неудовольствие влиятельнейших капитанов этой отрасли.

Так что, на первый взгляд, министр обречён. Но у нас иногда бывает так, что человеку наоборот дают время, чтобы исправить все недочёты. Посмотрим, какой вариант будет выбран на этот раз.