Ещё
Послание президента страны в регионах обеспечат законодательно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

Послание президента страны в регионах обеспечат законодательно 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Накануне, 27 апреля, в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей РФ, в котором принял участие председатель ямальского парламента Сергей Ямкин, состоялась встреча членов совета законодателей с президентом России Владимиром Путиным, посвященная мерам реализации законодательными органами власти страны послания президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.
В ходе встречи председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин высказался о том, что для реализации послания необходима более эффективная совместная работа с правительством и региональными парламентами: «Это повысит качество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня. В конечном счёте, такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента».
Он также сообщил, что в Госдуме уже создана рабочая группа по законодательному обеспечению реализации послания президента и только для первоочередного обсуждения отобраны порядка 70 законопроектов. Для выстраивания более системной работы по предложению Государственной Думы аналогичные рабочие группы созданы в нескольких законодательных собраниях субъектов Российской Федерации, в числе которых Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЗС ЯНАО.
Напомним, в рабочую группу окружного парламента по реализации послания президента вошли депутаты, руководители депутатских фракций, представители органов местного самоуправления и общественных движений. Руководитель рабочей группы, спикер окружного парламента Сергей Ямкин поясняет, что на основе поступивших предложений комитетов и членов рабочей группы в апреле был сформирован и принят региональными депутатами комплексный план мероприятий, в котором задачи, обозначенные президентом, полностью согласуются с курсом, проводимым на Ямале.
«В основе работы по реализации послания — рассмотрение, переработка и принятие законов Ямало-Ненецкого автономного округа, нацеленных на создание комфортных налоговых условий для увеличения объёма инвестиций в экономику региона, развития малого бизнеса, ведения традиционных видов хозяйственной деятельности, поддержки сельхозтоваропроизводителей и регулирования рынков сбыта, введения социальных преференций», — сообщил Сергей Ямкин.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Салехарде снежная лавина обрушила козырёк крыльца. Жильцы выползали на работу В Ноябрьской «молодежке» не сокращение, а оптимизация. Начальник управления прокомментировал ситуацию На Ямале утвердили режим работы почтовых отделений в майские праздники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян84
Анонсировано повышение пенсионного возраста305
Лавров сделал заявление года100
Медведев высказался об уходе на отдых234
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение