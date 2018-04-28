Послание президента страны в регионах обеспечат законодательно

Накануне, 27 апреля, в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей РФ , в котором принял участие председатель ямальского парламента Сергей Ямкин , состоялась встреча членов совета законодателей с президентом России Владимиром Путиным , посвященная мерам реализации законодательными органами власти страны послания президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.

В ходе встречи председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин высказался о том, что для реализации послания необходима более эффективная совместная работа с правительством и региональными парламентами: «Это повысит качество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня. В конечном счёте, такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента».

Он также сообщил, что в Госдуме уже создана рабочая группа по законодательному обеспечению реализации послания президента и только для первоочередного обсуждения отобраны порядка 70 законопроектов. Для выстраивания более системной работы по предложению Государственной Думы аналогичные рабочие группы созданы в нескольких законодательных собраниях субъектов Российской Федерации, в числе которых Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа . Об этом сообщает пресс-служба ЗС ЯНАО.

Напомним, в рабочую группу окружного парламента по реализации послания президента вошли депутаты, руководители депутатских фракций, представители органов местного самоуправления и общественных движений. Руководитель рабочей группы, спикер окружного парламента Сергей Ямкин поясняет, что на основе поступивших предложений комитетов и членов рабочей группы в апреле был сформирован и принят региональными депутатами комплексный план мероприятий, в котором задачи, обозначенные президентом, полностью согласуются с курсом, проводимым на Ямале.

«В основе работы по реализации послания — рассмотрение, переработка и принятие законов Ямало-Ненецкого автономного округа, нацеленных на создание комфортных налоговых условий для увеличения объёма инвестиций в экономику региона, развития малого бизнеса, ведения традиционных видов хозяйственной деятельности, поддержки сельхозтоваропроизводителей и регулирования рынков сбыта, введения социальных преференций», — сообщил Сергей Ямкин.