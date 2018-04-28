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Торговые центры Белгорода подключат к системе «Безопасный город»
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Торговые центры Белгорода подключат к системе «Безопасный город» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Все торговые центры Белгорода подключат к комплексу «Безопасный город», сообщила пресс-служба мэрии.
Многие торгово-развлекательные центры оснащены системами видеонаблюдения, но в большинстве случаев доступ к ним имеют только службы охраны этих объектов. Новая система позволит интегрировать все системы видеонаблюдения в «Единую дежурно-диспетчерскую службу». Собственники зданий могут сделать это по желанию.
«Это позволит службам оперативно реагировать при возникновении ЧП. Кроме того, если человек знает, что объект под наблюдением, то вряд ли будет предпринимать какие‑то противоправные действия», — отметил начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Белгорода» Виктор Баранов.
Сейчас в ЕДДС находятся системы видеонаблюдения пяти торговых центров города. В этом году планируется оборудовать видеонаблюдением и вывести его в ЕДДС 15 школ Белгорода. В планах — подключить к ЕДДС видеокамеры, установленные по проспекту Б. Хмельницкого.
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