Москва будет развивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Великобритании, Германии, Иностранные компании считают Москву уникальным макрорегионом с гигантскими программами закупок современных технологий, товаров и услуг, сказал он. Реализация программ Москвы в последние годы дала значительное улучшение качества жизни, что «не могли не заметить иностранные инвесторы, несмотря на существующие санкции», отметил министр. «С одной стороны, говорят о необходимости введения санкций, с другой стороны, десятки тысяч иностранных компаний из США Франции и других стран продолжают считать Москву крайне привлекательным рынком, тем более что город имеет сбалансированный бюджет», — подчеркнул С. Черёмин. «Сегодня объём инвестиций, которые накоплены в экономике Москвы, составляет более 270 млрд долларов США, и мы имеем положительный тренд их ежегодного увеличения. Кроме того, в последние годы властями российской столицы приняты значительные усилия по улучшению бизнес-климата, снятию административных барьеров», — указал глава ДВМС.

Благодаря проведению в России чемпионата мира по футболу, в Москве в текущем году ожидается многократный рост туристического потока. «По данным FIFA, на футбольные матчи мексиканским болельщикам продано 51,6 тысячи билетов. То есть, по итогам 2018 года количество мексиканских туристов, которые посетят Москву, возрастёт в разы», — сообщил в ходе презентации начальник управления Департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихоненко.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Мексике Эдуард Малаян , выступая на форуме, отметил, что проходящие в настоящее время в Мехико Дни Москвы, включающие в себя обширную культурную и спортивную программу, «являются ярчайшим подтверждением дружбы, сотрудничества, взаимопонимания, которое существует между нашими странами».

В Мехико в рамках Дней Москвы также прошли мастер-классы народного творчества России, спортивные соревнования между молодёжными сборными двух столиц по футболу, сеанс одновременной игры в шахматы. На главной сцене международной ярмарки FICA-2018 выступили фольклорный ансамбль «Золотое кольцо», Московский камерный оркестр имени Шнитке и группа «Кватро». Московская делегация посетила центр организации дорожного движения и крупные транспортные объекты мексиканской столицы, прошли двусторонние переговоры по обмену опытом в области здравоохранения.

Дни Москвы в Латинской Америке завершились 27 апреля.