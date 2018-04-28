Прокачка нефтепродуктов LatRosTrans уменьшилась на 38% 

По сравнению с предыдущим, IV кварталом 2017 года, когда было транспортировано 541 тыс. т нефтепродуктов, прирост составил 72%.
Как поясняет руководство компании, сокращение связано с падением общего объема грузов в странах Балтии, особенно из России, из-за проводимой ею политики по переориентированию российских грузов в свои морские порты.
Главный приоритет LatRosTrans — остановить сокращение грузооборота, сохранить должное техническое состояние оборудования и предотвратить кражи топлива из трубопроводов.
Как сообщалось, в 2017 году оборот LasRosTrans составил €10,025 млн — на 4,4% меньше, чем в 2016-м, прибыль выросла на 81,2% — до €1,746 млн В прошлом году предприятие транспортировало по магистральным трубопроводам 3,4 млн т нефтепродуктов — на 6% меньше, чем в 2016-м.
LasRosTrans обеспечивает транспортировку дизтоплива по магистральным нефтепродуктопроводам Полоцк — Вентспилс и Полоцк — Мажейкяй на территории Латвии.
Владельцами LatRosTrans являются Ventspils nafta (66%) и российская компания «Транснефтепродукт» (34%).