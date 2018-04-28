Ещё
Qiwi сравнила Роскомнадзор со «слоном в посудной лавке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Qiwi сравнила Роскомнадзор со «слоном в посудной лавке» из-за блокировки Telegram 

Ведомости 3 часа назад
Фото: Ведомости
Действия Роскомандзора по блокировке мессенджера Telegram, которые приводят к массовым сбоям в работе различных сайтов, наносят ущерб «всем, кроме Telegram», заявила пресс-служба Qiwi.
В компании считают, что любые решения, которые ограничивают развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения. Кроме того, должны оцениваться последствия для бизнеса.
Сложившаяся с мессенджером Павла Дурова ситуация, по мнению компании, требует сделать выводы о рациональности ввода запретов и блокировок. «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram», — подчеркивается в сообщении Qiwi.
Компания выступила за свободный рунет, а также против цифрового неравенства и ограничений доступа пользователей в интернет. «Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий», — заключили в Qiwi.
Пользователи Qiwi ранее столкнулись с последствиями блокировок IP-адресов Google. Роскомнадзор начал их блокировать, опасаясь, что Telegram с помощью этих адресов может обходить блокировку. На сайте Qiwi, в частности, не работал сервис ReCaptchа, с помощью которого обеспечивается безопасность входа.
«В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты. Наши специалисты работали над решением проблемы и в итоге за ночь сделали свою капчу», — отметили в компании.
Ранее против любых ограничений доступа в интернет высказались представители «Яндекса», «В контакте» и «Одноклассников».
Ведомости: последние новости
Брату экс-владельца «Росгосстраха» предъявили обвинения по делу о растрате Минтранс подготовит программу развития аэропортов Дальнего Востока на 100 млрд рублей Bloomberg узнал о намерении Дерипаски сохранить контроль в UC Rusal
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян100
Анонсировано повышение пенсионного возраста325
Лавров сделал заявление года107
Медведев высказался об уходе на отдых245
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение