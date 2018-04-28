Qiwi сравнила Роскомнадзор со «слоном в посудной лавке» из-за блокировки Telegram

Действия Роскомандзора по блокировке мессенджера Telegram, которые приводят к массовым сбоям в работе различных сайтов, наносят ущерб «всем, кроме Telegram», заявила пресс-служба Qiwi

В компании считают, что любые решения, которые ограничивают развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения. Кроме того, должны оцениваться последствия для бизнеса.

Сложившаяся с мессенджером Павла Дурова ситуация, по мнению компании, требует сделать выводы о рациональности ввода запретов и блокировок. «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram», — подчеркивается в сообщении Qiwi.

Компания выступила за свободный рунет, а также против цифрового неравенства и ограничений доступа пользователей в интернет. «Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий», — заключили в Qiwi.

Пользователи Qiwi ранее столкнулись с последствиями блокировок IP-адресов Google. Роскомнадзор начал их блокировать, опасаясь, что Telegram с помощью этих адресов может обходить блокировку. На сайте Qiwi, в частности, не работал сервис ReCaptchа, с помощью которого обеспечивается безопасность входа.

«В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты. Наши специалисты работали над решением проблемы и в итоге за ночь сделали свою капчу», — отметили в компании.