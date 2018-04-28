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В Новом Уренгое завершился второй сезон сетевого регионального проекта «ЮнАрктика»
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В Новом Уренгое завершился второй сезон сетевого регионального проекта «ЮнАрктика» 

Красный Север 34 минуты назад
Фото: Красный Север
Двадцать шесть команд из городских школ участвовали в этом уникальном конкурсе. Для многих ребят он стал стартом в изучении истории Великой победы.
— До недавних пор я не имела понятия, что песен и трогательных стихов о войне так много, — делится впечатлениями Татьяна, участница одной из команд. — Для меня работа в этом проекте не забудется.
Конкурс оказался новым этапом для учащихся школы им. Владимира Шарпатова. Юные кадеты с трепетом взялись за подготовку.
Им пришлось перелистать семейные истории, поднять фотоархивы. В итоге создалась замечательная композиция, демонстрирующая бесконечную связь поколений.
Ребята сказали, что благодаря мероприятию они прониклись тем тяжелым временем, прочувствовали трагедии военного лихолетья.
— Я горжусь своим героическим дедом, которого мы и взяли за «основу» нашей композиции, — рассказывает Александр Петренко, один из конкурсантов. — Память о нем теперь хранится не только в семье, но и в нашем классе.
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