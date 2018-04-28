Топ-10 событий недели в регионах России. Мэры — «двоечники», самый хитрый водитель и клан Сопрано по-марийски

10. Строили мы строили, или верните наши метры

Замыкает нашу десятку нестареющая тема обманутых дольщиков. Именно с ними повстречалась в Югре губернатор Наталья Комарова

Нефтеюганске прошла встреча обманутых дольщиков с губернатором Югры Натальей Комаровой, представителями окружной прокуратуры и чиновниками. По итогам встречи по недостроенным домам был составлен ряд предписаний, включая разработку администрацией города «дорожной карты». Кроме того, было объявлено об уголовном деле, заведенном на одного из застройщиков.

«Не так часто наши первые лица в регионах могут, желают и соглашаются на встречу с протестными группами населения. Это большой плюс для местной власти. Ситуация с обманутыми дольщиками крайне сложная, для ХМАО не уникальная, она присутствует практически во всех субъектах. Кроме того, ее сложно отрегулировать. И тот факт, что окружная власть смогла найти некие пути для решения проблемы, значит очень много. Если говорить о социальном протесте, о тех его формах, которые могут развиваться в нечто большое, то именно обманутые дольщики первыми приходят на ум. Поэтому крайне важно разговаривать с людьми на самой ранней стадии и добиваться взаимного доверия. Если не реагировать на ситуацию, то последствия могут быть крайне неприятными. Поэтому я могу только высказать уважение руководителю, который самостоятельно поехал решать эту проблему. В целом же, вопрос обманутых дольщиков носит общенациональный характер, и решать его надо в первую очередь именно на государственном уровне», — говорит д.п.н., заведующий лабораторией правовых и политических исследований СурГУ Михаил Мартынов

9. Спасение дольщиков, или закон суров — но он закон

На Кубани дела с обманутыми дольщиками обстоят не лучше. Девятое место хит-парада

Законопроект о защите прав дольщиков принят депутатами законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии регионального парламента. В ранее принятый закон с подачи прокуратуры и властей края был внесен ряд существенных доработок. Так, в новой редакции законопроекта, утвержденной депутатами, были установлены сроки, после истечения которых строящийся объект признается проблемным. Теперь к данной категории будут относиться строящиеся жилые многоквартирные объекты, сдача которых затянулась более чем на шесть месяцев. После этого у властей края появится право на поиски инвестора для доделки долгостроев. Кроме того, в документе детально прописаны преференции для участвующих в достройке проекта инвестора.

«Закон противоречивый. С одной стороны хорошо, что выделены ресурсы для того, что находить инвесторов, которым давать определенную компенсацию за их участие в виде аренды на земельные участки, чтобы у компаний имелись средства на достройку объектов, а дольщики могли получить свое жилье. Но мы понимаем, что участки, которые будут выделяться в виде компенсации без торгов, станут изыматься из собственности Краснодарского края или земельных фондов муниципалитетов. Т.е., региональный и местные бюджеты лишаются тех средств, которые могли бы получить при продаже или сдаче в аренду данных земельных участков застройщикам, которые обладают достаточным количеством инвестиционных ресурсов. И, кстати, из этих средства можно было бы направить на финансирование тех или иных социальных и инфраструктурных нужд. Но фактически регион и муниципалитеты будут терять эти деньги, расплачиваясь за мошенничество или неэффективность девелоперов, а также за доверчивость обманутых дольщиков», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» экономист, член советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев.

8. Мэра в отставку, или «опять двойка»

Челябинская область расположилась на 8-м месте. Глава Миасса получил второй «неуд» от депутатов и может отправиться в отставку

В самом скандальном городе Челябинской области в ближайшее время может смениться мэр. Большинство депутатов Миасса проголосовали против принятия отчета Геннадия Васькова по итогам работы администрации в прошлом году. Этот «неуд» стал уже вторым для главы города, а значит вероятность отправиться на покой крайне высока.

«В последние годы, с учетом межэлитных войн и повышенного внимания правоохранительных органов к деятельности горадминистрации, Васьков входил в число самых вероятных глав-претендентов на отставку. Собственно, мы наблюдаем уже на протяжении ни одного десятилетия, что Миасс — очень сложная территория, где очень много элитных групп, которые категорически не готовы находить компромиссную фигуру, которая могла бы успешно справляться с постом градоначальника. Какие бы мэры не приходили, один за другим не приживаются в Миассе. Что касается Васькова, он производит впечателние человека, который будет бороться за власть «до последнего патрона». Очевидно, поэтому он так долго и тянул с отчетом, так как понимал, что не найдет поддержки у депутатов», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» политолог Александр Мельников

7. Самоуправство не пройдет, или еще один мэр на вылет

Глава Удмуртии Александр Бречалов недоволен работой мэра Ижевска Юрия Тюрина и даже перешел к публичной критике. Руководитель республики недоволен качеством ремонта дорог, а также самоуправством мэра в вопросе с обманутыми дольщиками ЖК «Родниковый край». Нареканий в адрес городских властей у Александра Бречалова было немало с самого момента назначения в апреле 2017 года. Новый глава республики договорился с главами муниципальных районов и городских округов об установлении переходного периода, чтобы они могли встроиться в новую систему и приспособиться к новым требованиям. По мнению Александра Бречалова, у Юрия Тюрина это не получилось. Количество претензий к нему увеличивается.

«Думаю, все идет к тому, что мы в скором времени увидим отставку главы Ижевска — это очевидно для всех, даже для главы муниципального образования. Тем более, что в Воткинске такая процедура уже прошла. Конфликт тлел достаточно давно, узел противоречий завязывался еще с прошлого года. Просто сейчас пришло время, когда встал вопрос о пересмотре руководителей города», — прокомментировал политолог Александр Балицкий

6. Моя жена — моя крепость, или не виноватые мы У депутатов тоже жизнь не сахар. Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с требованием лишить полномочий десять депутатов ЗакСО

Причиной стали декларации о доходах. Как полагает надзорное ведомство, некоторые народные избранники оформляли помощниками своих жен, скрыли сведения об имуществе и предоставили недостоверную информацию о доходах.

«Прокуратура оказывается таким субъектом между молотом и наковальней. С одной стороны — если ударить и добиться соблюдения буквы закона, то развалится политическая конфигурация в плане законодательной власти региона. С другой стороны — если не ударит, то это тоже будет неправильно, потому что закон есть и его надо соблюдать обязательно. Получается все друг на друга кивают и мое-то ощущение, что это тему так или иначе замнут. Найдутся какие-то пробелы в законодательстве и прочее и прочее, чтобы всячески эту тему с повестки снять», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» политолог Алексей Швайгерт

5. Есть в мире постоянство, или не дождетесь!

На пятом месте нашего хит-парада Виктор Зимин , который ни за что не хочет расстаться с любимым креслом

Глава республики Хакасия Виктор Зимин в интервью местному телеканалу рассказал о своих намерениях пойти на губернаторские выборы и остаться первым лицом региона на еще один срок. Этим заявлением Зимин опроверг слухи, которые возникали на прошлой и в начале этой недели относительно его возможной отставки. Глава республики уточнил, что «принял решение и делает заявление, потому что не хочет юлить».

«С одной стороны, после выступления перед Верховным советом Зимин видимо получил одобрение на выдвижение и риски отставки существенно снизились, но с другой стороны, о возможности повышения даже никаких слухов не ходит. Окончательно ситуация затвердеет после инаугурации президента и назначения правительства. Если после этого будет ротация губернаторов и Зимина она обойдет стороной, несмотря на все предсказания об отставке, то никакого места для домыслов уже не останется», — проанализировал ситуацию Мамаев.

4. «Надо, Федя, надо!», или если Родина прикажет

Самоотверженный народ — губернаторы. На четвертом месте наших Итогов — тульский губернатор Дюмин , который готов стать министром обороны, если прикажет Путин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что готов занять пост министра обороны, если получит приказ от Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что пока его планы связаны только с регионом. «Меня народ избрал на пять лет. Как я могу планировать какие-то другие мероприятия? — прокомментировал он слухи о возможном назначении. — Но если главнокомандующий прикажет, пойдем на все».

Предположения о назначении Дюмина министром возникли на фоне слухов о том, что в новом правительстве Сергей Шойгу займет пост вице-премьера, курирующего ОПК. Сейчас на этой должности находится Дмитрий Рогозин . Однако многие эксперты уверены, что ему не найдется места в новом составе кабмина. Дюмин был назначен врио губернатора осенью 2016 года. До этого он занимал пост замглавы Минобороны . Ранее он служил в ФСО и был одним из охранников Владимира Путина. Некоторые эксперты называли Дюмина в качестве возможного преемника президента.

3. Минус два депутата Ил Тумэн, или пошатнувшееся кресло Ил Дархана

«Бронза» хит-парада достается Якутии , где на этой неделе от скандала сотряслись стены Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Здесь прошли обыски, а позже стало известно о возбуждении уголовного дела против двух народных депутатов — Александра Уарова и Дмитрия Саввина . Суд избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста. Парламентарии подозреваются в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, деньги они получали от одного из местных предпринимателей за финансовое покровительство. Причем Уаров попался на меченых купюрах. На фоне обысков в здании парламента незаметно прошли обыски в Комдрагметалле. Меж тем, эксперты напрямую связывают эти два события.

Источник «ФедералПресс» в правительстве республики (на правах анонимности):

«Известно, что в бюджете Комдрагмета есть многомиллиардная дыра. К тому же, в свое время была создана система инвестиционных компаний, через которые выводились средства от приватизации республиканских активов. Все перечисленное — прямая ответственность главы Якутии Егора Борисова . Нынешняя антикоррупционная зачистка приведет к его снятию. Думаю, это случится вскоре после инаугурации Владимира Путина. Кто займет место Ил Дархана — пока не ясно. Среди звучащих фамилий — Айсен Николаев и Евгений Данчиков. Есть и фантастические варианты».

2. Министр по-марийски, или за решетку всей семьей

Настоящий криминальный «семейный подряд» обнаружился в Марий Эл. Заслуженное «серебро»

Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор обвиняемым во взятке экс-министру госимущества Республики Марий Эл Наталии Хайрулловой и ее сыновьям Руслану и Роберту. Летом 2016 года Наталия Хайруллова решила продать земельный участок на улице Карла Либкнехта, принадлежавший республиканскому предприятию «Марийскгражданпроект», под жилую застройку. Для этого назначение участка было изменено с учебно-производственной деятельности на жилую застройку. Стоимость участка, который планировалось продать за 15 млн рублей, была оценена в 1,5 млн рублей. Под видом покупателя — заместителя директора чебоксарского ООО «Инвестиции и проекты», выступил сотрудник ФСБ . Братья Хайрулловы были задержаны при получении первого из трех траншей наличными в одном из кафе Йошкар-Олы 22 декабря 2016 года. Наталия Хайруллова свою вину не признала, сообщив, что на нее давили сотрудники ФСБ. Экс-министр проведет 6 лет в колонии общего режима , ее сыновья — по 5 лет в колонии строгого режима. Также экс-министр заплатит штраф в однократном размере взятки — 13 млн рублей. Все ее имущество арестовано.

«Мы видим, что по всей стране сейчас идет борьба с коррупцией и многим чиновникам дают не только домашние аресты, но и реальные сроки наказания. Другое дело, что, допустим, на примере министра Нижегородской области Александра Макарова (он осужден на 4,5 года колонии за превышение должностных полномочий с ущербом свыше 60 млн рублей — прим. ред.) я не считаю, что он был главным человеком в этой цепочке и организатором того преступления, за которое отбывает срок в колонии. Возможно, и в Марий Эл тоже самое — она (экс-министр госимущества Наталья Хайруллова , — прим. ред.) просто исполнитель воли либо заместителя губернатора, курирующего этот блок, либо самого губернатора. Сами по себе министры — это люди подневольные и не играют никакой политической роли в тех или иных решениях. То, что еще попали под раздачу дети, возможно, они, так или иначе, прикасались к передаче взятки или к каким-то материальным благам, но точно они не организаторы и точно они второстепенные звенья — «шестерки».

1. Влетел в яму — сам дурак, или водительский «экстремизм»

И, наконец, золотой призер нашего хит-парада — житель Петрозаводска Дмитрий Петров , который умудрился трижды разбить машину на дорогах города

За два года жителю Петрозаводска Дмитрию Петрову довелось трижды угодить в дорожные ямы на улицах столицы Карелии . Каждый раз автолюбитель вызывал ГИБДД , фиксировал повреждения и обращался в суд за частичным возмещением ущерба. За два года ему удалось «наказать» администрацию города на 180 тыс. рублей. В мэрии заподозрили, что Дмитрий пользуется «убитыми» городскими дорогами в корыстных целях — и в апреле написали обращение в полицию с требованием возбудить уголовное дело о мошенничестве. Впрочем, в МВД городские власти не поддержали.

«В ходе проведенной полицией проверки установлено, что в действиях гражданина признаков состава преступления не обнаружено. В связи с этим вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с законодательство РФ », — сообщила начальник пресс-службы МВД по РК Елена Есетская.

Прецедент не состоялся. По-видимому, мэрии Петрозаводска все же придется заняться ремонтом дорог. Иначе исков о возмещении ущерба может быть гораздо больше.