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В Ярославле прошел митинг против ввоза мусора из Москвы
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В Ярославле прошел митинг против ввоза мусора из Москвы 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
"Интерфаксу"
общественный активист Елена Лекиашвили. По ее словам, митинг собрал около 500 человек и продолжался около часа. Активисты опасаются, что область ждет судьба Волоколамска.
На митинге в Ярославле раздавали информационные листы о ситуации в Волоколамске и перспективах Ярославского региона в связи с ввозом отходов из Москвы. Для Волоколамска мусорный кризис обернулся
массовыми отравлениями
и сменой главы города. Одним из первых обещаний нового руководителя было
остановить
потоки мусора из столицы. После этого власти столичного региона пообещали
навести порядок
на скандальных полигонах в области и устремили взор на другие регионы, одним из которых стала Ярославская область.
Ярославские власти признали факт ввоза мусора из Москвы. Коммунальные отходы будут свозить на ярославский полигон «Скоково» до конца этого года. Правительство Ярославской области сообщало, что объем ввозимых отходов не превысит 320 тонн в сутки или 64 тыс. тонн до конца года.
"Новая газета"
писала, что развозом мусора в Ярославской области занимается единственная компания — «Хартия» Игоря Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки.
На митинге перед собравшимися выступили экологи, общественные деятели и активисты. Организаторы зачитали резолюцию, основным требованием которой является запрет ввоза столичного мусора в регион.
В администрации Дзержинского района «Интерфаксу» пояснили, что, согласно постановлению главы региона, часть территории парка Победы отведена для проведения собраний граждан. Уведомление в администрацию надо направлять, если в мероприятии планируется участие более 100 человек. «Уведомление о проведении митинга к нам не поступало», — сказал собеседник агентства.
Мероприятие прошло без эксцессов.
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