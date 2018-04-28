Городские депутаты посадили деревья в сквере имени Лебедева и Сираева

Депутаты Оренбургского городского Совета, их помощники, сотрудники аппарата и работники администрации Южного округа Оренбурга вместе вышли сегодня на субботник.

Длинную рабочую неделю городские депутаты решили завершить, высадив молодые деревья в сквере на улице Степана Разина.

— В этом году традиционный субботник мы с коллегами проводим действительно в субботу, накануне первого мая. Этот день еще называют Днем весны и труда — и нам хочется, чтобы город встретил его убранным и чистым, — подчеркнула председатель городского Совета Ольга Березнева. — Тем более, что этот сквер носит имя двух наших героев, гвардейцев-десантников Лебедева и Сираева, которые погибли в Чечне при исполнении воинского долга. В таких знаковых местах нашего города нужно поддерживать особенный порядок!

Саженцы ели, сосны и рябины украсили сквер и привлекли внимание местных жителей. Одна из гуляющих в парке женщин призналась: зелени здесь действительно не хватало.

— Потому мы и сделали акцент на высадку хвойных, которые будут радовать глаз и летом, и зимой, — рассказала депутат городского Совета Наталия Смолягина. — Ведь город — это наш дом, а в доме принято устраивать большую уборку каждую весну!

Для депутатов городского Совета сквер имени Лебедева и Сираева становится привычным местом проведения субботников: в прошлом году они также наводили здесь порядок. Сама традиция весенних субботников — одна из самых важных и объединяющих, уверен заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель

— Этой традиции уже немало лет, она прижилась в современной России и мы с коллегами очень ейдорожим. И в этот особенный, юбилейный для города год, мы решили не просто выйти на уборку вместе с горожанами, но и посадить деревья, которые, мы надеемся, приживутся здесь на долгие годы и будут радовать гуляющих оренбуржцев!

Немного позднее к депутатам присоединился и Глава города Евгений Арапов . Вместе с Ольгой Березневой они посадили несколько саженцев, а затем обсудили дальнейшую судьбу сквера.

Напомним, с 2013 года этот сквер носит имя двух оренбуржцев — старшего сержанта РустамаСираева и гвардии рядового Виктора Лебедева . В составе шестой роты десантников в феврале 2000 года они приняли сражение с отрядом боевиков в Чечне, недалеко от селения Улус-Керт, на высоте 776. В этом бою из 90 русских десантников в живых осталось шесть.

Оба наших земляка награждены Орденами Мужества посмертно.