Россия прирастает Арктикой

Несметные богатства Севера — наш счастливый шанс в XXI веке.

В субботу, 28 апреля, из Санкт-Петербурга через Балтийское море, затем вокруг Скандинавии в Мурманск отправился первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов». В июне-июле 2019-го года, после того как в Мурманске будет загружено ядерное топливо, произведен пуск и технологическая обкатка оборудования, плавучий энергоблок Северным морским путем пойдет к месту будущей работы — в поселок Певек на Чукотке.

«Товарищ президент, разрешите доложить: территория России увеличилась на 290 тысяч квадратных метров», — доложили школьники Путину. Два новых острова появились из-за таяния льдов в районе ледника Вилькицкий-Южный у арктического архипелага Новая Земля. А обнаружены они были благодаря снимкам со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, по набору оборудования спутник «Арктика-М» будет аналогичен метеорологическим геостационарным аппаратам дистанционного зондирования Земли серии «Электро-Л». Но «Арктика-М» будет размещена на высокоэллиптической орбите, что позволит ей собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом «Электро-Л».

«Орбита «Арктики» имеет свои особенности — аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки, — цитирует слова главного конструктора МСУ-ГСМ Юрия Гектина сайт Роскосмоса. — Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы. Мы учли эти особенности и использовали весь опыт, накопленный в ходе эксплуатации первых двух аппаратов серии «Электро-Л». В приборах удалось существенно повысить точность измерений и координатной привязки».

На каждый аппарат комплекса «Арктика-М» установят по два прибора МСУ-ГСМ. Они будут резервировать друг друга, повышая надежность системы. Также они смогут работать одновременно.

Запуск первого космического аппарата «Арктика-М» запланирован на 2019 год. После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр России будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

Верный враг России, глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Арктику «ключевой стратегической областью» и утверждает, что «Россия предпринимает агрессивные шаги, чтобы увеличить там свое присутствие». А мы просто возвращаемся на свой бескрайний Север. Он был, есть и будет нашим.

Несметные богатства Арктической зоны — наш счастливый шанс на достойную жизнь в этом и в последующих веках. Во время своей прошлогодней поездки на российские «севера» Владимир Путин подчеркнул важность Арктики для России: «По оценкам Российской академии наук , в Арктической зоне сконцентрирована подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40 процентов, нефти — 60, газа — от 60 до 90, хрома и марганца — 90, платиновых металлов — 47, коренных алмазов — 100 процентов, и так далее, и так далее… Стоимость минерального сырья в регионе оценивается в 30 триллионов долларов».

Вершка не отдадим

На природные кладовые Арктики сейчас нацелились многие государства. Продолжаются попытки «откусить» у нас земли и льды дипломатическими средствами, увеличиваются в Арктической зоне группировки чужих войск. В ответ Россия тоже создает на Крайнем Севере мощный военный «кулак».

Там восстанавливаются объекты советской военной инфраструктуры и строятся новые. Новейшая военная база России на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа «Арктический трилистник» — единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Площадь комплекса составляет более 14 000 квадратных метров. Пятиэтажное здание стоит на прочных сваях. В состав базы входят электростанция, водоочистительная станция, береговая насосная станция для закачки топлива, отапливаемые гаражи для техники. Автономность комплекса обеспечивает проживание и выполнение служебных обязанностей 150 военнослужащим в течение 18 месяцев.

В состав гарнизона «трилистника» входят пункт наведения авиации, радиолокационное и зенитное подразделения. Модернизирована взлетно-посадочная полоса построенного еще в советские времена аэродрома, и теперь на Земле Александры возможно базирование перехватчиков МиГ-31 или многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Саму базу защищают от нападения с воздуха зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».