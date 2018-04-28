Россия прирастает Арктикой 

Несметные богатства Севера — наш счастливый шанс в XXI веке.
В субботу, 28 апреля, из Санкт-Петербурга через Балтийское море, затем вокруг Скандинавии в Мурманск отправился первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов». В июне-июле 2019-го года, после того как в Мурманске будет загружено ядерное топливо, произведен пуск и технологическая обкатка оборудования, плавучий энергоблок Северным морским путем пойдет к месту будущей работы — в поселок Певек на Чукотке.
А в пятницу, 27 апреля, на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО), старшеклассники Валерия Саенко и Артем Макаренко рассказали президенту России Владимиру Путину о найденном ранее неизвестном острове в Арктике.
«Товарищ президент, разрешите доложить: территория России увеличилась на 290 тысяч квадратных метров», — доложили школьники Путину. Два новых острова появились из-за таяния льдов в районе ледника Вилькицкий-Южный у арктического архипелага Новая Земля. А обнаружены они были благодаря снимкам со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Сейчас, специально для работы в арктических широтах, специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию Роскосмос) завершили разработку и изготовили комплект многозональных сканирующих устройств (МСУ-ГСМ). Высокоточная аппаратура предназначена для первого аппарата новой высокоэллиптической спутниковой системы «Арктика». Приборы уже переданы НПО имени С. А. Лавочкина для установки на космический аппарат, запуск которого запланирован на 2019 год.
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, по набору оборудования спутник «Арктика-М» будет аналогичен метеорологическим геостационарным аппаратам дистанционного зондирования Земли серии «Электро-Л». Но «Арктика-М» будет размещена на высокоэллиптической орбите, что позволит ей собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом «Электро-Л».
«Орбита «Арктики» имеет свои особенности — аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки, — цитирует слова главного конструктора МСУ-ГСМ Юрия Гектина сайт Роскосмоса. — Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы. Мы учли эти особенности и использовали весь опыт, накопленный в ходе эксплуатации первых двух аппаратов серии «Электро-Л». В приборах удалось существенно повысить точность измерений и координатной привязки».
На каждый аппарат комплекса «Арктика-М» установят по два прибора МСУ-ГСМ. Они будут резервировать друг друга, повышая надежность системы. Также они смогут работать одновременно.
Запуск первого космического аппарата «Арктика-М» запланирован на 2019 год. После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр России будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
Верный враг России, глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Арктику «ключевой стратегической областью» и утверждает, что «Россия предпринимает агрессивные шаги, чтобы увеличить там свое присутствие». А мы просто возвращаемся на свой бескрайний Север. Он был, есть и будет нашим.
Несметные богатства Арктической зоны — наш счастливый шанс на достойную жизнь в этом и в последующих веках. Во время своей прошлогодней поездки на российские «севера» Владимир Путин подчеркнул важность Арктики для России: «По оценкам Российской академии наук, в Арктической зоне сконцентрирована подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40 процентов, нефти — 60, газа — от 60 до 90, хрома и марганца — 90, платиновых металлов — 47, коренных алмазов — 100 процентов, и так далее, и так далее… Стоимость минерального сырья в регионе оценивается в 30 триллионов долларов».
Вершка не отдадим
На природные кладовые Арктики сейчас нацелились многие государства. Продолжаются попытки «откусить» у нас земли и льды дипломатическими средствами, увеличиваются в Арктической зоне группировки чужих войск. В ответ Россия тоже создает на Крайнем Севере мощный военный «кулак».
Там восстанавливаются объекты советской военной инфраструктуры и строятся новые. Новейшая военная база России на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа «Арктический трилистник» — единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Площадь комплекса составляет более 14 000 квадратных метров. Пятиэтажное здание стоит на прочных сваях. В состав базы входят электростанция, водоочистительная станция, береговая насосная станция для закачки топлива, отапливаемые гаражи для техники. Автономность комплекса обеспечивает проживание и выполнение служебных обязанностей 150 военнослужащим в течение 18 месяцев.
В состав гарнизона «трилистника» входят пункт наведения авиации, радиолокационное и зенитное подразделения. Модернизирована взлетно-посадочная полоса построенного еще в советские времена аэродрома, и теперь на Земле Александры возможно базирование перехватчиков МиГ-31 или многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Саму базу защищают от нападения с воздуха зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».