Мэрия Саратова второй раз сорвала конкурс по востребованным маршрутам

С ноября 2017 года мэрия пытается найти перевозчика на новые маршруты №№ 4, 5, 8а, 62, 68, 77. Это не центральные направления, но, по всей видимости, маршрутки будут востребованы горожанами. Например, 62-й и 68-й нужны, чтобы связать густонаселенные кварталы Ленинского района с магистралью — проспектом 50 лет Октября. Другие будут вывозить жителей из спальных микрорайонов Юбилейный и Солнечный. Поток пассажиров и прибыль перевозчикам там обеспечены.

В первый раз итоги конкурса отменили по жалобе предпринимателя Алексея Максимова , который не участвовал в отборе. Тогда антимонопольщики решили, что автобусы победителей конкурса, компаний «Автокомбинат-2» и «Икар-Авто», не соответствуют установленному в требованиях экологическому классу Евро-4.

В марте отбор был запущен снова. Кроме двух упомянутых организаций, на конкурс заявился новый участник — компания «Властелин», до этого не работавшая на городских маршрутах. Комиссия не допустила до финальной стадии ни одну из компаний, конкурс был признан несостоявшимся.

«Властелин» забраковали из-за отсутствия лицензии на муниципальные перевозки и некорректных справок о предыдущих контрактах и ДТП. Однако любопытнее то, что две другие компании, которые уже много лет возят пассажиров и прежде устраивали комиссию, в этот раз ей не подошли. «Икар» заявил слишком старые маршрутки, влиятельному «Автокомбинату» и вовсе отказали по формальному признаку — у него не было описи документов.

При этом в конкурс снова вмешался предприниматель Максимов, который опять подал жалобу в УФАС . Представитель бизнесмена Гелена Алексеева рассказала «ФедералПресс» , что 27 апреля ведомство признало жалобу обоснованной и постановило отменить результаты вскрытия конвертов.

«УФАС подтвердило наши доводы о том, что конкурсная документация не соответствовала антимонопольному законодательству. Заказчик выдвигал излишние требования. Во-первых, почему-то нужно предоставить две заявки, одну из них конвертом. Во-вторых, у участников запрашивали условия перевозок — это лишние сведения, которые они были требовать не вправе. Когда мы спрашивали, зачем нужны эти условия, комиссия отвечала: «это ни на что не влияет, мы просто будем знать». Мы полагаем, что недопуск всех участников связан с некачественной подготовкой документации», — сказала Алексеева.

В пресс-службе мэрии не смогли сообщить ничего о ходе конкурса. До председателя комиссии Игоря Гришаева дозвониться не удалось.

Член конкурсной комиссии, депутат гордумы Виктор Марков отметил, что юристы были уверены в правильности составления документации: «Мы предупредили их, что из-за недопуска всех участников наверняка будут жалобы. Они сказали, что после отмены конкурса все проанализировали, проштудировали, и все будет хорошо».

Марков предполагает, что ошибки в документах могут связаны с тем, что это первый конкурс, который проводится по закону о пассажирских перевозках, принятому в 2015 году. По остальным маршрутам пассажиров возят компании, выбранные еще в 2014-м.