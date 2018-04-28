Мы можем продавать в Японии хабаровскую зиму — Юрий Чайка

Накануне в Москве прошел IV российско-японский форум «Точки соприкосновения», в работе которого приняли участие более 200 политиков и коммерсантов из Страны восходящего солнца. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, он провёл презентацию возможностей нашего региона для бизнеса и туризма, включая льготные условия территорий опережающего развития и перспективах горнолыжного комплекса «Холдоми».

— В составе иностранной делегации было шесть губернаторов провинций и очень важный в Японии человек, председатель их правящей либерально-демократической партии (ЛДПЯ) Тосихиро Никай, — говорит Юрий Чайка . — Я рассказал о возможностях края и привлекательных для бизнеса проектах, сделав упор на наши горнолыжные возможности, в частности комплекс «Холдоми». В Японии зима короче, а Хабаровский край вместе с Сахалином может обеспечить обслуживание порядка полумиллиона туристов в год, и это — реальные цифры. Когда мы поставим систему оснежения в «Холдоми», горнолыжный сезон у нас начнётся в декабре, а закончится в конце апреля, таких длинных сезонов у них нет. Поэтому — как концепция — мы можем продавать нашу зиму.

Кроме того, региону есть, что показать в части природного, экологического туризма, и упор на то, что наши соседи не просто приедут посмотреть, но ещё и инвестируют в этот бизнес для его развития.

— Самое главное, что это всё услышали руководители японских провинций, они после моего выступления подходили и говорили, что им всё очень ясно и понятно, возьмут на вооружение, — отмечает Юрий Чайка. — Информация воспринята, «обратная связь» была, дальше они уже будут работать в своих территориях.

— Это упрощённый порядок полётов, организация маршрутов с иностранными государствами, — говорит Юрий Чайка. — Он сейчас действует во Владивостоке и в Калининграде , и в Приморье с сочетанием электронных виз этот режим обеспечил значительный прогресс по числу туристов. То же самое должно быть и в Хабаровском крае. Японцы воспринимают Хабаровск и Владивосток как ближайшие к ним города с европейской культурой и архитектурой, и это им очень интересно. У нас совместный туристический поток составляет около 11 тыс. человек в год, примерно по 5-6 тысяч едут из Хабаровска в Японию и столько же — от них к нам.

Воспользовавшись случаем, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов пригласил японцев принять участие в Днях бизнеса, которые пройдут в Хабаровске в июне. В целом, как отмечают организаторы форума «Точки соприкосновения», съезд показал рост интереса Москвы и Токио друг к другу и к совместным проектам. Мероприятие стало четвёртым по счёту и следующее, по правилам, пройдёт уже на территории Японии.

— Отношения России и Японии в экономической области, как мне кажется, укрепляются, — приводит слова исполнительного директора компании JGC Corporation Масанори Судзуки издание «Российская газета». — На Дальнем Востоке некоторое время назад начали развиваться совместные проекты в сфере сельского хозяйства и медицины. Со своей стороны лично я также прилагаю усилия к развитию экономического взаимодействия наших стран.