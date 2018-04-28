В Нижегородской области состоялось открытие Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор полиции Юрий Кулик отметил, что «подросткам, совершившим правонарушение, в стенах исправительного учреждения важно получить домашнее тепло, внимание и заботу. Коллектив учреждения вложил душу в подготовку Центра к открытию, оформив стенды с фотографиями насыщенной жизни воспитанников в стенах Центра и творческие работы, сделанные их руками, посвященные 300-летию российской полиции».

После инспектирования помещений административного здания генерал-майор полиции Вадим Гайдов подчеркнул значимость происходящего события и дал свою оценку новому Центру временного содержания несовершеннолетних правонарушителей: «В системе МВД в 74 субъектах РФ функционирует 77 Центров. Это те учреждения, которые входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Это очень важное звено, где в большей мере можно организовать индивидуальную работу с подростками — понять причины содеянного и настроить его на дальнейшую законопослушную жизнь».

Кульминацией праздника стало перерезание красной ленточки на входе здания, состоявшееся под музыкальное сопровождение оркестра ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Открытие Центра — значимое событие для региона. Он создаст все необходимые условия для оказания психологической, реабилитационной и социальной помощи несовершеннолетним, что бесспорно поможет им изменить свою судьбу в лучшую сторону», — рассказала уполномоченный по правам ребенка, член экспертной группы Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области Маргарита Ушакова.

В административном здании, общей площадью 1891 квадратный метр, одновременно могут содержаться до 50 воспитанников. Его капитальный ремонт начался в августе 2017 года. Обновленный Центр обладает всем необходимым для приема, содержания и обучения несовершеннолетних. В нем предусмотрены учебный и игровой классы, комната психологической регуляции, спортивный зал и футбольная площадка, просторная столовая с пятиразовым питанием и спальные помещения. Помимо соответствия образовательным стандартам, здание отвечает и всем современным требованиям безопасности. Здесь установлена пожарная сигнализация, система внутреннего и наружного видеонаблюдения, на окнах — средства охранной сигнализации на открывание и разбитие.