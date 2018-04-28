Ещё
В Нижегородской области состоялось открытие Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижегородской области состоялось открытие Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор полиции Юрий Кулик принял участие в открытии обновленного ЦВСНП ГУ МВД России по Нижегородской области. На мероприятии также присутствовали заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Вадим Гайдов, Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, руководящий состав нижегородского полицейского главка и представитель Нижегородской Епархии.
Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор полиции Юрий Кулик отметил, что «подросткам, совершившим правонарушение, в стенах исправительного учреждения важно получить домашнее тепло, внимание и заботу. Коллектив учреждения вложил душу в подготовку Центра к открытию, оформив стенды с фотографиями насыщенной жизни воспитанников в стенах Центра и творческие работы, сделанные их руками, посвященные 300-летию российской полиции».
После инспектирования помещений административного здания генерал-майор полиции Вадим Гайдов подчеркнул значимость происходящего события и дал свою оценку новому Центру временного содержания несовершеннолетних правонарушителей: «В системе МВД в 74 субъектах РФ функционирует 77 Центров. Это те учреждения, которые входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Это очень важное звено, где в большей мере можно организовать индивидуальную работу с подростками — понять причины содеянного и настроить его на дальнейшую законопослушную жизнь».
Кульминацией праздника стало перерезание красной ленточки на входе здания, состоявшееся под музыкальное сопровождение оркестра ГУ МВД России по Нижегородской области.
«Открытие Центра — значимое событие для региона. Он создаст все необходимые условия для оказания психологической, реабилитационной и социальной помощи несовершеннолетним, что бесспорно поможет им изменить свою судьбу в лучшую сторону», — рассказала уполномоченный по правам ребенка, член экспертной группы Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области Маргарита Ушакова.
В административном здании, общей площадью 1891 квадратный метр, одновременно могут содержаться до 50 воспитанников. Его капитальный ремонт начался в августе 2017 года. Обновленный Центр обладает всем необходимым для приема, содержания и обучения несовершеннолетних. В нем предусмотрены учебный и игровой классы, комната психологической регуляции, спортивный зал и футбольная площадка, просторная столовая с пятиразовым питанием и спальные помещения. Помимо соответствия образовательным стандартам, здание отвечает и всем современным требованиям безопасности. Здесь установлена пожарная сигнализация, система внутреннего и наружного видеонаблюдения, на окнах — средства охранной сигнализации на открывание и разбитие.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники полиции провели для учеников младших классов интерактивное занятие «Безопасное лето» Полицейские провели для орловских студентов квест-игру «Скажи наркотикам - нет» В Самарской области полицейские продолжают Неделю добрых дел
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте69
«Он не должен был сесть»12
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности93
Лавров сделал заявление года20
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение