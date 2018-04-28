Сколько денег незаконно вывезли из России

Председатель Комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что с 2000 по 2017 год, по независимым оценкам, из страны незаконно вывезено более 430 миллиардов долларов США.

Первого марта этого года вступили в силу три закона, определяющих порядок добровольного возвращения средств и активов из-за рубежа. Тем самым государство продлило до 28 февраля 2019 года так называемую амнистию капитала.

По данным Центробанка чистый отток капитала в частном секторе в январе — феврале этого года утроился. Он стабильно рос и в 2017-м, но тогда было понятное объяснение — банки и компании «сокращали внешние обязательства» — расплачивались по долгам. Сейчас деньги уходят на приобретение активов за рубежом. В условиях санкций и давления на Россию бизнес предпочитает не рисковать — создает свою подушку безопасности. Пока с начала года соотношение «прибыло-убыло» профицитное — часть денег все-таки зацепилась дома. Но учитывается только легальный их вывоз — о нелегальном государственные службы не представляют статистики.

«Тихие гавани» стали инвесторами Запада

По оценке зарубежных аналитических структур пропорции чистого и «нечистого» оттока средств 1:1,5. За 16 лет легально, по данным Global Financial Integity, из России нелегально вывезено 782 миллиарда долларов. Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков , ссылаясь на авторитетную международную организацию Tax Yustice Network, говорит о 1,5 триллиона долларов, вывезенных через офшоры в экономики западных стран. Теперь они стремятся «наложить на них лапы».

Идеологию, стратегию, тактику офшоризации предложили и навязали нам, научили всем премудростям западные партнеры. Без сопровождения опытных лоцманов даже самые продвинутые россияне не сумели бы так быстро и основательно устроиться в «тихих гаванях», укрывающих информацию о сделках купли-продажи, финансовых операциях и их организаторах. В прямом смысле — концы в воду. Прятать действительно есть что. По утверждению аналитиков, источник 83 процентов поступающих в офшоры средств — махинации при таможенном декларировании капиталов, занижение экспортных цен и завышение импортных.

Российские офшорные миллиарды в такую «бухгалтерскую» формулу явно не вписываются. Их происхождение, вспомним лихие 90-е, намного круче. Случайно или нет, но именно в 1989 году, когда Россия вступила в эпоху дикого первоначального накопления капитала, лидеры «Семерки» создали Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием преступных доходов — ФАТФ . Но и спустя почти 30 лет продолжается выкачивание средств из развивающихся стран — прирост офшорных финансовых потоков вдвое обгоняет рост мировой экономики. «Тихие гавани», а контролируют большинство из них США Великобритания , превратились в ведущих инвесторов Запада. Многие годы его благополучие строится на принципе: капиталы не имеют национальности. О ней вспомнили после Крыма , Донбасса — после обострения отношений с Россией.

«Замучаетесь пыль глотать, бегая за своими деньгами»

Алишер Усманов, Роман Абрамович, Леонард Блаватник, Михаил Фридман… Борьба с офшорами обернулась борьбой за беглые российские миллиарды. Обоснование: у них сомнительное происхождение, плохая родословная — они токсичны для «честных» экономик. Возглавила «чистку» Великобритания, потребовавшая от нерезидентов, в основном от россиян, документально подтвердить легитимность вкладов в английских банках. При отсутствии доказательств счета будут заморожены без каких-либо судебных разбирательств. Глава комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что ко всем сомнительным русским необходимо применить недавно принятый закон. Он специально разработан для борьбы с организованной преступностью и исследования состояний многочисленных богатых россиян, заселяющих Англию. Британские силовики получили право арестовывать имущество, если владелец не докажет чистоту происхождения средств затраченных на его покупку. The Guardian , ссылаясь на утечку информации из высоких инстанций, сообщает о намерении английского правительства конфисковать собственность российских сверхбогачей и чиновников. Издание назвало и имена некоторых кандидатов на «секвестр»: Игорь Шувалов

К давлению на россиян подключились и США. Финансовая разведка приступила к проверке сделок с дорогостоящей недвижимостью. Российские богачи в отличие от американских приобретали ее анонимно и чаще всего за наличные — через компании-прокладки. Еще один вариант «американизации» — перевод активов и счетов под юрисдикцию США всего за 13 процентов их стоимости. Испокон веков грехи не искупались, а выкупались на всякий случай. Видимо, именно такой и наступил — санкции, кремлевский доклад с длинным перечнем фамилий. Первая его часть — пока только предупреждение. Вторая — уже будет разбором полетов с детальным изложением биографий офшорных героев и историй происхождения капиталов.

Это даже интересно: узнаем, кто есть кто. Еще пять лет назад после кипрского банковского кризиса губернатор Белгородчины Евгений Савченко предложил опубликовать списки держателей счетов: «Чтобы мы узнали, кто такие русские патриоты и русские киприоты». Тогда офшорную аристократию защитили от гласности. Возможно, поэтому, она не услышала или не осознала предупреждение президента Владимира Путина : «Замучаетесь пыль глотать, бегая за своими деньгами». Многие годы российские власти безуспешно пытаются убедить бизнес, что самая надежная и тихая гавань — собственная страна, приучить его к мысли вернуть активы домой. Не удалось ни убедить, ни приучить. Теперь надо спешно спасать беглые капиталы от желающих, как точно заметил Анатолий Аксаков, «наложить лапы на них». США откровенно грозят бизнес-элите кнутом. Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» дает право конфисковывать собственность наших олигархов и чиновников. Родное государство, для кого оно родное, еще в 2015 году предложило бесплатную индульгенцию — пообещало простить прогрешения за тридцать предыдущих лет.

Владельцам имущества и денег дали возможность легализовать тайные доходы, избавиться от всего прошлого негатива и начать заново писать свою историю, а отношения с государством выстраивать с нуля. Воспользовались этой возможностью немногие.

Амнистии капитала

Рыночная экономика в России зарождалась в грехе — цинично отторгала госсобственность и отказывалась платить налоги. В октябре 1993 года Борис Ельцин издал указ о первой в России экономической амнистии. Он дал физическим и юридическим лицам 33 дня на добровольное погашение налоговых недоимок. Вернули долги государству всего около двух тысяч человек. Провал не остановил правительство. Оно неоднократно предлагало провести налоговые амнистии, но министры не сумели договориться между собой и с законодателями. Только 1 марта 2007 года заработал закон «Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами». Для легализации капиталов достаточно было подать декларацию и заплатить 13-процентный налог. Главное — не нужно было объяснять источники доходов. Но выросший в 90-е бизнес отказался «делиться» с государством.

Амнистия объявлялась не только для пополнения казны. В те тучные годы при высоких ценах на нефть бюджет был профицитным. Целью Владимира Путина, и он постоянно подчеркивал ее в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, было возвращение российских активов из офшоров.

Переломным в отношении к офшорной экономике стал 2013 год. В Послании Федеральному Собранию президент предложил облагать компании-нерезеденты налогами по российским нормам, не предоставлять им господдержки. «Хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, — регистрируйся в российской юрисдикции».

В следующем году был принят закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций)». КИК — это компания, которая не является налоговым резидентом России, но ее акциями (частично или полностью) владеют россияне. Создавались такие структуры для ухода от налогов. Новый закон вступивший в силу 1 января 2015 года, частично перекрыл эту лазейку.

Закон о КИК, несомненно, был кнутом для бизнеса. По инициативе Владимира Путина его смягчили пряником — амнистией капитала. Правда, документа с таким названием нет. Закон называется «О добровольном» декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках». Главное здесь — добровольность представления информации об имуществе и счетах за рубежом. В обмен владелец декларации получал освобождение от ответственности за налоговые, таможенные, валютные нарушения. Амнистия предоставлялась до 31 декабря 2015 года, затем была продлена еще на полгода. Прогнозировалось, что в Россию вернется до 100 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда поступят в бюджет. СМИ, ссылаясь на министра финансов Антона Силуанова , сообщали о подаче 7,2 тысячи деклараций. По неофициальной информации, в бюджет поступило в 2015 году около шести миллиардов рублей. «Граждане офшоров» в очередной раз отвергли протянутую им руку. О продлении амнистии попросили руководители Российского союза промышленников и предпринимателей . Президент их инициативу поддержал. Но правильнее говорить не о продлении, а о серьезной переналадке. Государственная Дума приняла три закона, определяющих порядок добровольного возвращения средств и активов из-за рубежа. Поддержали второй этап (с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года) три фракции, против была только фракция КПРФ . Депутаты из нее утверждали: нельзя превращать амнистию во всепрощение. Необходимо разбираться, как и положено, с каждым человеком, подавшим декларацию. Итоги голосования не отразили накала обсуждения в Государственной Думе. Вот три основные позиции.

— Мы вынуждены выбирать из двух зол. Многие капиталы действительно создавались нелегально. Часть предпринимателей, особенно в ельцинские времена, пользуясь дырами в законодательстве, разворовывали страну, банкротили заводы, зарабатывали на криминале — на противоправном ввозе товаров, на продаже наркотиков, оружия. Они вернут деньги при одном условии — если с них не спросят за прошлое.

Мы считаем, что меньшее зло — если деньги вернутся и будут работать на нашу страну, чем, оставаясь за рубежом, на чужие экономики…

Алексей Куринный , член Комитета по охране здоровья (КПРФ).

— Наше либеральное законодательство позволило вывезти почти два триллиона долларов. Власть предложила в 2015 году: верните их — и все простим. Наша фракция тогда убеждала — не вернут. И не вернули. Подали декларации 7,2 тысячи человек из 140 тысяч. Остальные и во время действия амнистии продолжали нарушать валютное, таможенное, налоговое законодательство, прячась в еще более закрытых офшорах, меняя формы владения активами.

Президент потребовал еще пять лет назад перевести все компании с государственным участием в российскую юрисдикцию — они до сих пор не порвали с офшорами…

Срочно принимаемые нами законы освободят от ответственности в лучшем случае несколько сотен крупных предпринимателей, попавших под санкции. Но вряд ли даже их деньги придут и начнут работать в нашей экономике. Нужны законы, которые действительно помогут репатриировать капиталы, похищенные в России. И что еще важное, перекроют все каналы их вывоза…

— Россия должна перелистнуть офшорную страницу своей экономики. Законы помогут возвратить компании, капиталы. В ответ на сильнейшее давление на наш бизнес за рубежом государство протягивает ему руку помощи. Предприниматели начинают понимать, что их дело и собственность надежнее всего будут защищены в России. Поэтому они сами попросили продлить амнистию. Восстанавливается доверие между государством и бизнесом. Значит, он вернется в страну и будет работать на нее…

Бесполезно прогнозировать судьбу беглых миллиардов. Алексей Кудрин осторожно считает, что деклараций поступит процентов на 15-20 больше, чем на первом этапе. А остальные? Остальным амнистия дает повод задуматься. Сама форма «офшорная компания» теряет свое историческое содержание — снижается уровень их конфиденциальности, закрытости. Россия начинает играть по правилам, принятым в мире. В 2016 году она вступила в Соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, которое подписало около 90 стран. Теперь банки обязаны передавать сведения о своих клиентах в налоговые органы страны, резидентом которого они являются.

Год назад Россия подписала еще более важный для раскрытия личности бенефициаров документ — договор о межгосударственном обмене информацией среди налоговых органов. Это вместе с законами о КИК, налоговом резидентстве, о борьбе с отмыванием преступных доходов значительно увеличивает возможности государства контролировать капиталы. Значит, и предъявлять спрос к их владельцам за все финансовые преступления. Уже нынче Россия получит первые пакеты информации о движении счетов за 2017 год. Они будут включать паспортные данные, налоговую резидентность, остатки на счетах на начало и конец года, сведения о контрагентах. Если учесть еще и жесткое давление, стремление некоторых стран прибрать, скажем помягче, к рукам российские беглые миллиарды, то амнистия действительно позволяет восстановить репутацию, избежать ответственности «за грехи молодости».