Воронежцы смогут за деньги пообщаться с вице-губернатором 

Миллиардера Евгения Юрченко пригласили на бизнес-завтрак. Бизнес-завтрак с миллиардером, вице-губернаторомВоронежской области Евгением Юрченко пройдёт в гранд-кафе «Ампир» в 9:00 пятницы, 11 мая. Чтобы пообщаться с финансистом, необходимо предварительно зарегистрироваться и оплатить завтрак — доступ к статусному чиновнику можно получить всего за 300 рублей. Несмотря на то, что Юрченко — уроженец Воронежа, для многих это лицо новое. И тем более удивительно, что знакомство с чиновником такого высокого статуса пройдёт в формате бизнес-завтрака и без участия пресс-центра облправительства. Встречу устроит Воронежский региональный ресурсный центр. Какие темы будут обсуждаться на встрече с Евгением Юрченко и что будет на завтрак, организаторы не уточнили. Для участия в бизнес-завтраке необходимо зарегистрироваться и предварительно оплатить завтрак— 300 рублей. Подробности здесь.
Справка Миллиардер Евгений Юрченко, пришедший на смену Андрею Ревкову, приступил к работе в должности врио заместителя Александра Гусева 2 апреля. Евгений Юрченко до назначения был председателем комитета по аудиту «ОАК». Помимо этого, владеет акциями разных телекоммуникационных компаний, входил в список российских миллиардеров по версии Forbes — в 2011 году его состояние оценивалось в 9,1 млрд рублей. В том же году на аукционе Sotheby's Юрченко купил спускаемую капсулу советского космического корабля «Восток 3КА-2» за 2,88 млн долларов. На этом аппарате за несколько недель до полета Юрия Гагарина из космоса успешно вернулись собака Звездочка и манекен «Иван Иванович, но в начале 1990-х была вывезена в Америку. Юрченко пообещал отдать купленный аппарат одному из российских государственных музеев. Юрченко в разные годы — топ-менеджер ОАО „Связьинвест“, ОАО „Комстар Объединенные ТелеСистемы“, ОАО „Ростелеком“, Управляющий Тамбовского отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России, Член Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту „Объединенной авиастроительной корпорации“. Екатерина Трещикова
Фото — пресс-центр облпраивтельства