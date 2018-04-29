Роспотребнадзор усилит контроль за качеством молочной продукции

МОСКВА , 29 апр — РИА Новости Роспотребнадзор поручил своим территориальным органам усилить контроль за качеством и безопасностью молочной продукции, сыра и сырной продукцией в крупных торговых сетях, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

Отмечается, что контроль с лабораторным сопровождением прежде всего коснется продукции в нижнем ценовом сегменте.

"Все надзорные мероприятия сопровождаются высокотехнологичными методами исследования молочной продукции, которые активно внедрены в деятельность ведомства", — говорится в сообщении.

Выстроенная система надзора и лабораторного контроля позволяет обеспечить эффективный контроль по всей цепочке (от производства до потребителя) за безопасностью и качеством пищевой продукции на потребительском рынке, отмечается в сообщении. Кроме того, благодаря такой системе осуществляется оперативное реагирование и принятие соответствующих мер во всех регионах России

"В случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям… информация о наименованиях конкретных производителей и брендов публикуется в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей — zpp.rospotrebnadzor.ru", — добавили в Роспоребнадзоре.