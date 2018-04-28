Запад переходит к новым мерам по сдерживанию России

В последнее время США и Европа стремятся к сдерживанию в своих отношениях с Россией

Именно это и побудило администрацию Обамы ввести санкции против России после ее «тайного вторжения» на территорию Украины . Политикой сдерживания также можно обосновать введение в этом месяце санкций Министерства финансов США против российских олигархов, им дали четко понять: «Это то, что происходит, когда вы вмешиваетесь в наши выборы. Не делайте так больше».

Сдерживание не должно быть единственным способом противостояния России, нам необходима «вакцинация».

Как я писал в 2016 году, участие России как в крупных, так и в локальных международных организациях слишком часто подрывает работу этих институтов. Пример тому вы можете наблюдать в Совете Безопасности ООН , когда вето России защитило диктатора Сирии от последствий применения химического оружия, а также в Интерполе , где Россия пытается выдавать ордера на арест своей политической оппозиции. Москва подобна термиту, «проедающему» те международные организации, в которых она участвует.

В эту пятницу Хельсинкская комиссия США, американская правительственная организация, которая следит за соблюдением прав человека в 57 странах, рассмотрит одну из последних потенциальных жертв, пострадавшей от российской «гнили» в рамках Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале , функционирующей при поддержке Организации Объединенных Наций (CICIG).

Комиссия, основанная в 2007 году, делает жизненно важную работу по спасению этого небольшого центральноамериканского государства от «зачистки гангстеров».

Бриттани Беновиц (Brittany Benowitz), главный юридический советник Центра по правам человека Американской ассоциации юристов, оценила работу данной комиссии как «исторический шаг международного сообщества, бросающего вызов правительству, захваченному организованной преступностью». Несмотря на то, что CICIG не имеет полномочий возбудить судебное преследование в отношении должностных лиц Гватемалы, она может выносить рекомендации относительно возбуждения судебных преследований, и эти рекомендации имеют большое влияние. Комиссия уже сместила одного президента Гватемалы, и на данный момент выносит обвинения против нынешнего лидера страны.

В связи с этим, обвинения комиссии против Игоря Ирины Битковых выглядят очень странно. (В 2008 году семья Битковых бежала из России в Гватемалу, купив поддельные паспорта и удостоверения личности.). Обозреватель Wall Street Journal Мари Анастасия О’Грэйди (Mary Anastasia O’Grady) писала об этом случае в своей колонке.

Начиная с 2007 года, банк ВТБ и другие российские кредиторы оказали давление на семью Битковых, чтобы те продали свою лесопромышленную компанию по цене ниже ее реальной стоимости. Сперва они требовали полного погашения кредита, большая часть которого уже была погашена, затем банки вынудили их срочно выставить свою компанию на продажу. На тот момент семья Битковых была очень запугана. В 2007 году их дочь была похищена и изнасилована и для ее освобождения им пришлось заплатить 200 000 долларов. В 2009 году они уехали в Турцию , где потратили 150 000 долларов на новые документы и новую жизнь в Гватемале.

В течение нескольких лет их план работал. Но «мучавшие их русские» так и не отступились. В 2015 году под давлением Банка ВТБ Битков был арестован прокуратурой Гватемалы за поддельные паспорта и удостоверения личности. Сотрудники банка ВТБ, который с момента вторжения России в Украину в 2014 году находился под санкциями США и Евросоюза , заявили, что банк добивался погашения первоначальных кредитов, предоставленных для лесопромышленного бизнеса Биткова.

Битков пытался отстаивать свои права в суде, однако сторона обвинения при поддержке Комиссии CICIG продолжала настаивать на его виновности. В декабре апелляционный суд постановил, что Битков был виновен только в административных нарушениях, а не каких-либо еще более тяжких преступлениях, на которых настаивали государственный обвинитель и CICIG. Как сообщает О’Грэйди, всего через два дня после решения апелляционного суда в 2015 году российские власти провели обыск брата Ирины Битковой и матери Игоря Биткова, поскольку те отправляли деньги своей семье в Гватемалу.

В январе этого года уже другой арбитражный орган проигнорировал вердикт апелляционного суда и приговорил Игоря к 19 годам лишения свободы, а его жену и дочь — к 14 годам. Они аргументировали это тем, что их осуждение было частью уголовного преследования преступной группировки, которая занимается оформлением поддельных документов за взятки. Однако по словам О’Грэйди, Битковы не были причастны к этому преступному синдикату, а оказались лишь его жертвой, поскольку были единственными, кто не получал никакой прибыли от этих коррупционных махинаций.

Комиссия до сих пор настаивает на обвинительном приговоре против Битковых, поскольку подобное суровое наказание может оказать значительное влияние на торговцев людьми. Беновиц также сообщила мне, что, хотя у нее нет определённой точки зрения по поводу конкретного дела семьи Битковых, тем не менее, вмешиваться в работу комиссии или судей, вынесших им приговор, − неправильно.

Однако существуют и другие мнения относительно этой ситуации. На этой неделе республиканский сопредседатель Хельсинкской комиссии Кристофер Смит (Christopher Smith) сообщил мне: «Эти абсурдные нарушения и несправедливость со стороны комиссии, которые семье Битковых пришлось пережить в Гватемале, поднимает серьезный вопрос о том, почему CICIG с такой мстительностью преследует семью, искавшей там убежища».

На этой неделе этот вопрос будет изучен Хельсинкской комиссией США, что само по себе выглядит довольно иронично. На момент основания экспертной группы Адама Смита в 1975 году, предполагалось, что она будет следить за соблюдением обязательств в отношении прав человека, принятых Советским Союзом на основании Хельсинкских соглашений. В 80-е стратегия Запада заключалась в том, чтобы способствовать интеграции СССР в международные организации, дабы посредством них менять политику Москвы.

Более чем 40 лет спустя русские застали всех врасплох.

Сегодня Россия участвует в международных организациях и оказывает влияние на них, подрывая их работу и следуя за вендеттами своих олигархов. Поэтому очень важно защищать международные организации от влияния Кремля. В тех комиссиях, специальных комитетах и организациях, защищающих международное право, где сотрудничают страны Запада — нет места для России. Также необходимо уделять России и её участию в таких организациях как CICIG гораздо пристальное внимание, нежели другим странам. Словом, к России следует относиться как к второсортному члену мирового сообщества.

Нет никакой гарантии, что это сдержит будущую агрессию со стороны России, однако это поможет спасти международный порядок, который русские стремятся уничтожить.