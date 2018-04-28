Кого задержат на таможне в майские праздники

В сезоны отпусков и распродаж таможня обычно усиливает контроль за возвращающимися на родину гражданами, напоминает менеджер департамента консультирования по налогообложению и праву Deloitte Анастасия Трубочкина.

Цель — отследить ввоз товаров, продуктов и вещей личного пользования сверх установленных норм или в обход таможенных правил и собрать полагающиеся с граждан пошлины.

В аэропортах на таможне предусмотрена система двойного коридора: через красный проходят те, кому есть что декларировать, через зеленый — остальные. Прежде чем выбрать, куда держать путь, следует критически осмотреть содержимое багажа.

Преступление и наказание

Без деклараций и уплаты таможенных сборов на самолете через границу можно ввезти промышленные товары, включая ювелирные изделия, на сумму не более 10 000 евро общим весом до 50 кг на человека. Въезжая в страну на автомобиле или поезде, вы обязаны декларировать все, что дороже 1500 евро. Ввозная пошлина в обоих случаях составит 30% от части суммы, превышающей эти нормы, но не менее 4 евро за 1 кг лишнего веса товара.

Декларацию можно заполнить либо непосредственно на таможне , либо заранее — ее бланк есть на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Однако нормы беспошлинного ввоза на наземном транспорте будут постепенно сокращаться, напоминает представитель ФТС. В результате к 2021 г. провозить можно будет товары на сумму не более 500 евро или весом до 25 кг.

Тех, кто сейчас не задекларирует дорогие предметы или занизит их стоимость, чтобы уменьшить пошлину, ждет как минимум штраф — 50–200% от стоимости товара.

Если же размер неуплаченной таможенной пошлины составит более 2 млн руб., то нарушителю грозит лишение свободы до двух лет, а если более 6 млн руб. — до пяти лет.

Особые правила ввоза действуют в отношении алкоголя, табака, продуктов питания.

Что касается денег, то через границу без декларации можно перевезти в любую сторону до $10 000 или эквивалент этой суммы в любой другой валюте (эти ограничения не относятся к банковской карте, на ней могут перемещаться любые суммы). Более крупную сумму следует задекларировать и указать источник средств, пошлина с денег не взимается. Эквивалент $10 000 в иных валютах рассчитывается по курсу ЦБ на момент перехода границы, предупреждает советник по таможенным вопросам Nawinia Марина Лякишева

«Бывают случаи, когда по зеленому коридору вместо $10 000 по ошибке пытаются пронести 10 000 евро», — говорит Лякишева. Тогда сумма сверх $10 000 у человека будет изъята, ему также придется заплатить штраф от 50 до 200% от этой суммы, добавляет она. За попытку провоза через границу без декларации от $20 000 грозит штраф до 10-кратной суммы незаконно перемещаемых средств или лишение свободы на два года. За незаконный провоз наличными $50 000 и более наказание еще жестче: максимум — 15-кратный штраф или лишение свободы до четырех лет.

Досадные мелочи

«Если очень дорогие покупки, например ювелирные украшения, обычно все же декларируют без напоминания, то с едой, как ни странно, периодически случаются накладки. Людей подводит желание привезти как можно больше санкционки», — делится наблюдениями таможенный консультант из крупной компании. Например, одна из его клиенток пыталась ввезти в Россию семгу, купленную на норвежском рынке, однако лишилась и рыбы, и некоторой суммы денег, которую пришлось отдать в качестве штрафа. «Если вы ввозите какой-либо продукт животного происхождения без заводской упаковки, то, скорее всего, на таможне вы с ним расстанетесь. Но даже если еда упакована, ввезти без декларации можно не более чем на 5 кг», — поясняет консультант.

Ввозить в любом случае нельзя семена, картофель и продукты из стран, где произошла вспышка опасных заболеваний. К слову, привезти из России в подарок баночку черной икры выйдет тоже не во всех случаях — икра осетровых рыб может быть вывезена, только если ее вес менее 250 г.

В Россию можно ввезти практически любые лекарства, если это не партия для перепродажи. Исключение — лекарства с добавлением наркотических и психотропных веществ: их надо декларировать с предъявлением рецепта и выписки из истории болезни.

Большой брат

В первую очередь на таможне попадаются по незнанию правил декларирования, особенно это касается перевозок алкоголя, сигарет и одежды, признает начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев . Однако часто люди намеренно не декларируют дорогостоящие предметы, надеясь, что на таможне этого не заметят, — например, срезают с новых вещей бирки, добавляет он.

Так поступают многие опытные челноки, чтобы вещь на таможне не сочли новой. Очень часто это срабатывает, уверяют они.

Но ФТС утверждает, что вычисляет почти всех мелкооптовых покупателей и лиц, совершивших разовые дорогие приобретения. «На таможнях существует отлаженная система выявления таких случаев, есть оперативное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами, магазинами, операторами tax free. Сейчас практически все крупные покупки и передвижения граждан отслеживаются почти в режиме реального времени», — рассказывает Шкляев. Таможня может отследить частоту выездов за рубеж, размер вывезенных и ввозимых за последнее время сумм, поступления на банковские счета, а также денежные переводы. «Когда нами получена информация об очень дорогой покупке, мы уже точно знаем, кого, когда и с чем нам надо встречать на таможне», — продолжает Шкляев.

Сотрудники службы смотрят также на частоту пересечения пассажиром границы и количество ввозимых вещей.

Наличие бирок — не единственный признак, по которому таможенники могут вычислить, была ли вещь в употреблении, следует из ответа представителя ФТС. Они также обращают внимание на признаки износа предмета и на то, насколько та или иная вещь соответствует времени года и цели поездки. «Работники таможни могут задать вопросы, если в мае из Италии вы пытаетесь привезти теплые сапоги или шубу, — логично, что вы вряд ли выезжали в этой одежде», — говорит таможенный консультант.

Кроме того, таможенники могут взять вещи на экспертизу, чтобы понять, новые они или нет. Она может длиться несколько недель, предупреждает Лякишева.

Не стоит выбрасывать чеки, особенно если дорогие вещи были куплены со скидкой, предупреждают эксперты. Нередки случаи, когда человек покупает за границей довольно дорогую (но укладывающуюся в недекларируемую сумму) вещь и выбрасывает чек и ценник, рассказывает Трубочкина. В случае контроля сотрудникам таможни приходится выяснять стоимость предмета, ситуация может оказаться неоднозначной и привести к негативным последствиям для пассажира, считает она.

Превентивные меры

Чтобы при возвращении на родину у вас было меньше проблем с таможней, эксперты советуют заранее, еще при выезде, декларировать принадлежащие вам дорогие вещи, в частности ювелирные изделия. Это стоит сделать, несмотря на то что требования обязательно декларировать вывозимые на время личные вещи в законе нет, солидарен представитель ФТС. В таком случае на обратном пути у таможенников не возникнет подозрения, что вещь на самом деле куплена за границей.

На таможне могут возникнуть сложности с определением того, предназначены ли перемещаемые вами через границу вещи для личных и семейных нужд, указывает адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Валерия Ковалева: «Связано это с тем, что таможенным законодательством не определено, какое именно количество ввезенных товаров может признаваться предметами для личного пользования». Поэтому вопрос, не везет ли гражданин через границу вещи для перепродажи, решается прямо на таможне в зависимости от того, как он сумеет обосновать необходимость такого количества вещей, говорит адвокат. Если вы ввозите 10–15 рубашек, футболок и брюк или любых других предметов гардероба, вам придется объяснить, зачем такое количество предметов членам вашей семьи, говорит Ковалева. Это можно будет сделать, предъявив документы о родстве, свидетельства о рождении и т. п., если вы заранее захватите их с собой в поездку.

Помимо одежды внимание работников таможни также привлекает однотипная техника, например несколько одинаковых смартфонов, добавляет Лякишева.

Если вы нуждаетесь в лекарствах с содержанием наркотических или психотропных веществ, надо перед поездкой за рубеж захватить с собой рецепт и выписку из истории болезни. Только так можно доказать таможне, что такие лекарства вам действительно прописали по медицинским показаниям.