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«Квадра» впервые испытала курские теплосети при помощи опрессовочного центра
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«Квадра» впервые испытала курские теплосети при помощи опрессовочного центра 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
27 апреля специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» впервые провели гидравлические испытания теплосетей с помощью современного оборудования — автоматизированного опрессовочного мобильного центра (АОМЦ). Его компания приобрела прошлой осенью.
— АОМЦ в разы сокращает время проведения опрессовок участков сети, — отметил технический директор Комплекса теплоснабжения филиала Александр Варфоломеев.
В этот раз испытания проводились на участке трубопровода по улице Серегина. Энергетики подключили к нему АОМЦ, после чего процесс отслеживала автоматика, которая не выявила повреждений.
Как отметили в компании, теперь сроки испытаний — на тех участках теплосетей, где они будут проводиться с помощью АОМЦ — не превысят двух дней.
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