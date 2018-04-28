«Квадра» впервые испытала курские теплосети при помощи опрессовочного центра

27 апреля специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» впервые провели гидравлические испытания теплосетей с помощью современного оборудования — автоматизированного опрессовочного мобильного центра (АОМЦ). Его компания приобрела прошлой осенью.

— АОМЦ в разы сокращает время проведения опрессовок участков сети, — отметил технический директор Комплекса теплоснабжения филиала Александр Варфоломеев

В этот раз испытания проводились на участке трубопровода по улице Серегина. Энергетики подключили к нему АОМЦ, после чего процесс отслеживала автоматика, которая не выявила повреждений.

Как отметили в компании, теперь сроки испытаний — на тех участках теплосетей, где они будут проводиться с помощью АОМЦ — не превысят двух дней.