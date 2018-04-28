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В мэрии Екатеринбурга рокировка: Михаил Губин и Андрей Молоков
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В мэрии Екатеринбурга рокировка: Михаил Губин и Андрей Молоков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Начальником департамента назначен Михаил Владимирович Губин, его заместителем по архитектурной деятельности — Андрей Викторович Молоков», — сообщает официальный портал мэрии Екатеринбурга. Коллег Андрея Молокова его внезапная отставка удивила.
«Для меня, на самом деле, это — удивление. Потому что, вроде как, он должен был надолго прийти», — дал свою оценку происходящему корреспонденту «ФедералПресс» архитектор Эдуард Кубенский.
При этом на сайте мэрии указывается, что рокировка начальника департамента и его зама — не единственная кадровая перемена внутри ведомства. В должности заместителей ведомства останутся Сергей Косенко и Сергей Малафеев. Евгений Нестеров, который раньше был начальником юридического отдела тоже станет замом.
Фото: M.екатеринбург.рф
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