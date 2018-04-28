Киоски печати установят в районе Проспект Вернадского по 6 адресам

Жители улицы Коштоянца не раз обращались на горячую линию нашей газеты, выражая беспокойство в связи с отсутствием в шаговой доступности от их домов киоска с прессой. Люди сообщали о том, что на улицах района можно встретить множество ларьков с мороженым, но нет таких же нестационарных торговых объектов, предлагающих покупателям газеты и журналы.

По количеству подобных обращений можно смело назвать район проспект Вернадского самым читающим в округе.

Муниципальные депутаты района рассмотрели данный вопрос и пришли к мнению, что сложившуюся ситуацию можно и нужно изменить. Так глава муниципального округа Проспект Вернадского Александр Сухоруков объявил о том, что аппарат Совета депутатов принял решение «О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Проспект Вернадского», в соответствии с которым в адресный перечень включены новые адреса установки киосков с прессой, в том числе ул. Коштоянца, дома №№ 10 и 29. Для дальней реализации данное решение было направлено в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы . В настоящее время, по информации Департамента, установка вышеуказанных нестационарных торговых объектов согласовывается с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. Процесс, как говорится, пошел.

Адреса киосков печати, которые собираются включить в новую схему размещения нестационарных объектов в районе Проспект Вернадского:

Ленинский проспект, вл.108Ул. Коштоянца, вл.29Ул. Коштоянца, вл.10Ул. Удальцова, вл.75аУл. Лобачевского, вл.82Проспект Вернадского, вл.22