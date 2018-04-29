Волонтеры в Сочи учатся оказанию помощи дельфинам

СОЧИ , 29 апреля. / ТАСС /. Первые бесплатные учебные курсы по оказанию помощи дельфинам в центре спасения китообразных Черного моря «Дельфа» собрали в Сочи около 100 добровольцев из разных городов России . Ранним утром в воскресенье волонтеры отправились в первый выход в море в Имеретинской бухте, чтобы понаблюдать за дельфинами в естественной среде, передает корреспондент ТАСС.

"Базовый курс «Оказание помощи дельфинам» состоит из теоретических и практических занятий. Их проведут зоологи, микробиологи, фридайверы, специалисты по морским млекопитающим. Образовательной программой предусмотрены не только лекции в аудиториях, но и выход в море, наблюдение за дельфинами в живой природе. В первую очередь мы рассказываем, как помочь дельфинам, которые запутались в рыболовных в сетях, ранены винтом корабля или выбросились на берег", — рассказала ТАСС научный руководитель сочинского центра «Дельфа» Татьяна Денисенко

Волонтеры в Имеретинской бухте фотографировали животных, чтобы в будущем провести фотоидентификацию.

"Фотоидентификация — это фотографирование плавников дельфинов. По этому спинному плавнику, который мы видим на поверхности, можно составить, образно выражаясь, «портрет» дельфина. По нему животное можно будет узнать при следующей встрече", — объяснил зоолог, специалист по морским млекопитающим, член рабочей группы по китообразным Международного союза охраны природы и природных ресурсов Григорий Цидулко

Участники — любители

Среди слушателей базового курса добровольцы разных возрастов и профессий: от студентов до пенсионеров. После окончания курса, они войдут в состав мобильных бригад помощи морским млекопитающим. Они будут выезжать на место, если на 145-километровом побережье Большого Сочи будет обнаружен выбросившийся дельфин.

Студентка Яна Анфиногентова приехала в Сочи из Нижнего Новгорода, рискуя пропустить сессию. «Я очень люблю дельфинов и мечтаю быть полезной для них», — улыбнулась, вернувшись на катер волонтер.

В профессиональном багаже Юлии Горбаченко из Тольятти немало профессий — швея, водитель, повар. «Я считаю, вопросы экологии должны волновать всех. Окончу курсы и буду чаще приезжать в Сочи, чтобы участвовать в работе мобильных бригад помощи дельфинам. В моем начинании меня поддерживают сыновья, один из которых в этом году будет поступать на факультет ветеринарии и очень любит биологию», — призналась Горбаченко.

"Мы сегодня видели в основном дельфинов-белобочек, которые подошли достаточно близко к берегу и кормились в прибрежных водах, ловили рыбу. В Имеретинской бухте это вид дельфинов считается одним из самых распространенных. Волонтеры смогли наблюдать несколько семейных групп, в одной из которой была самка с детенышем. Каждая встреча с дельфином в естественной среде обитания — это всегда маленькое чудо, и нам сегодня повезло", — подвел итог первому практическому занятию Цидулко.

Реабилитация для дельфинов

Черноморские дельфины этим летом смогут пройти первый курс реабилитации в центре спасения китообразных «Дельфа» в Сочи. В акватории порта «Имеретинский» для морских животных появится вольер, на берегу моря оборудуют специальную медицинскую лабораторию, сообщила ТАСС Денисенко.

"Стартовый запуск центра «Дельфа» состоится в Сочи этим летом. Как только мы сделаем вольер в акватории порта «Имеретинский» и установим необходимое медицинское оборудование, то сможем принять первых животных на реабилитацию и надеемся, что успешно ее проведем", — рассказала научный руководитель центра.

По ее словам, реабилитацию в центре будут проходить незаконно отловленные дельфины, изъятые у владельцев, а так же животные, которые получили в море травмы от сетей или кораблей. «После прохождения необходимого курса лечения и реабилитации все животные будут возвращены в естественную среду обитания», — подчеркнула Денисенко.

Она отметила, что при создании центра используется международный опыт.

"Центр в будущем несомненно привлечет большое количество туристов, которых мы научим правильно наблюдать за морскими животными, не навредив им. Поэтому, одна из функций центра — образовательно-просветительская. Мы также планируем обучать посетителей фри-дайвингу с дельфинами", — сказала собеседница.

Параллельно в центре будет вестись научная работа, в том числе учет численности китообразных в Черном море, оценка уровня антропогенного шума и его влияния на морских животных, исследования поведения млекопитающих. «В последнее время участились случаи, когда дельфины выбрасываются на берег Черного моря. Необходимо понять причину этого явления», — заключила Денисенко. По информации «Дельфы», в 2017 году на Черноморском побережье Краснодарского края Крыма нашли более 400 мертвых дельфинов.