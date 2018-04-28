Ещё
В Карелии планируют создать новое фармацевтическое производство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карелии планируют создать новое фармацевтическое производство 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«Фармстандарт» может построить новое фармацевтическое производство в Карелии. Соответствующий вопрос обсуждался в входе переговоров между главой компании Григорием Потаповым, премьер-министром региона Александром Чепиком и главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
«Предложенные условия заинтересовали производителей, и в течение мая будет принято решение по вопросу строительства фармацевтического производства в Карелии», — цитирует Парфенчикова Karelinform.ru.
В качестве инвестиционных площадок рассматриваются Петрозаводск и Кондопога. Кроме того, компании предложили сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом, а также участие в конкурсах на поставку высококачественных лекарств по госзакупкам на долгосрочной и экономически выгодной для бюджета республики основе.
Rambler News Service: последние новости
Казахстанский бизнесмен Тимур Кулибаев приобретет порт Высоцк Захарова напомнила о долгах США после заявления Хейли о поддержке в ООН РЖД открыли вокзал в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам121
Британия выгоняет россиян394
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ88
Лавров сделал заявление года161
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение