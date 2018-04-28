В Карелии планируют создать новое фармацевтическое производство 

«Фармстандарт» может построить новое фармацевтическое производство в Карелии. Соответствующий вопрос обсуждался в входе переговоров между главой компании Григорием Потаповым, премьер-министром региона Александром Чепиком и главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
«Предложенные условия заинтересовали производителей, и в течение мая будет принято решение по вопросу строительства фармацевтического производства в Карелии», — цитирует Парфенчикова Karelinform.ru.
В качестве инвестиционных площадок рассматриваются Петрозаводск и Кондопога. Кроме того, компании предложили сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом, а также участие в конкурсах на поставку высококачественных лекарств по госзакупкам на долгосрочной и экономически выгодной для бюджета республики основе.