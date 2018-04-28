Грушко: избранные без участия РФ судьи ЕСПЧ недостаточно легитимны

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

"Те судьи и комиссары, которые не были избраны при участии наших парламентариев, не могут не испытывать недостатка легитимности", — сказал Грушко.

Он напомнил, что члены ПАСЕ выбирают также комиссаров Совета Европы. «Конечно, с точки зрения легитимности возникают вопросы», — констатировал замминистра.

Кризис в отношениях России и ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции сохранились: российские парламентарии остались без права голоса на заседаниях ассамблеи, а также были отстранены от работы в руководящих органах ПАСЕ и ее миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы до конца 2015 года. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий какие-либо национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году.

В декабре 2017 года была создана специальная комиссия (ad hoc) Бюро ПАСЕ, основной целью которой является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы — комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен доклад нынешнего главы ПАСЕ Микеле Николетти, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует. На данный момент состоялось уже три заседания спецкомиссии.