Учреждена новая награда — первооткрыватель Новопортовского месторождения

Тюмени отметили 70 лет со дня, когда стали вестись геологоразведочные работы в Западной Сибири. В 1948 году приказом Министра геологии СССР Ильи Малышева была создана Тюменская нефтеразведочная экспедиция, которая начала летопись побед первооткрывателей нефти и газа.

— В самоотверженном труде геологов кроется каркас успешного развития нефтегазового комплекса России , — отметил губернатор Тюменской области , вручая ветеранам высокие награды. — Сейчас подвиги первых геологов продолжают современные специалисты, они успешно воплощают амбициозные проекты в жизнь — достигают невозможного. Огромное количество крупных проектов реализуется сегодня на Ямале, среди примеров — порт Сабетта, добыча трудноизвлекаемых запасов и многое другое.

Почетной грамоты Министерства природных ресурсов удостоен Валентин Коркунов — первооткрыватель Лаборовского буроугольного месторождения. Он внедрял новые методики сейсморазведки с невзрывными источниками, развивал электроразведку, магниторазведку.

Впервые вручалась награда «Первооткрыватель Новопортовского месторождения». Она учреждена по инициативе коллектива СибНАЦа и лично Анатолия Брехунцова. С 1966 по 1970 год он был главным геологом Новопортовской нефтеразведочной экспедиции. Известно, что награда прошла все степени согласования, в том числе министерские, в точности ко дню празднования 70-летия тюменской геологии. Звания первооткрывателя Новопортовского месторождения удостоены шесть человек, среди них сам Анатолий Брехунцов и Иван Гиря — в те годы главный инженер треста «Ямалгеологоразведка».