Сибирские ученые решили проблему доставки комбикормов в Арктику

НОВОСИБИРСК , 28 апреля. / ТАСС /. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН и Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока увеличили срок хранения комбикормов до одного года с помощью электронной пастеризации, сообщил ТАСС заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Александр Брязгин. Это позволит развивать птицеводство в Арктике — корма можно доставлять по рекам во время северного завоза.

"Институт экспериментальной ветеринарии заинтересован в том, чтобы увеличить сроки хранения комбикоромов — таким образом их можно будет доставлять на удаленные арктические территории и выращивать там птицу. Мы увеличили срок хранения до одного года", — сказал Брязгин.

По словам ученого, пока что на Севере затруднено выращивание птиц. «Сейчас это невозможно, потому что комбикорм хранится очень недолго, а северный завоз ограничен летними сроками. Таким образом, поставщики вынуждены завозить туда уже мороженых птиц», — добавил он.

Брязгин отметил, что никаких законодательных препятствий в облучении кормов для их пастеризации нет — нужен лишь интерес производителей.