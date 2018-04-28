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Сибирские ученые решили проблему доставки комбикормов в Арктику
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Сибирские ученые решили проблему доставки комбикормов в Арктику 

ТАСС 33 минуты назад
НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН и Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока увеличили срок хранения комбикормов до одного года с помощью электронной пастеризации, сообщил ТАСС заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Александр Брязгин. Это позволит развивать птицеводство в Арктике — корма можно доставлять по рекам во время северного завоза.
"Институт экспериментальной ветеринарии заинтересован в том, чтобы увеличить сроки хранения комбикоромов — таким образом их можно будет доставлять на удаленные арктические территории и выращивать там птицу. Мы увеличили срок хранения до одного года", — сказал Брязгин.
По словам ученого, пока что на Севере затруднено выращивание птиц. «Сейчас это невозможно, потому что комбикорм хранится очень недолго, а северный завоз ограничен летними сроками. Таким образом, поставщики вынуждены завозить туда уже мороженых птиц», — добавил он.
Брязгин отметил, что никаких законодательных препятствий в облучении кормов для их пастеризации нет — нужен лишь интерес производителей.
Институт ядерной физики СО РАН производит ускорители для холодной (электронной) пастеризации — продукты облучаются при энергии не выше 10 МэВ, благодаря чему их срок годности продлевается. Остаточная радиация при этом не возникает в продуктах. Институт поставляет эти ускорители за рубеж — в Индию, Польшу, Корею. Сейчас идет процесс принятия ГОСТов и изменение технических регламентов, которые позволят применять холодную пастеризацию продуктов на территории РФ.
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