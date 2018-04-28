В элитном екатеринбургском жилкомплексе бизнесмен-банкрот убил бывшего компаньона и застрелился

Следователи Свердловской области расследуют гибель двух бизнесменов, которых нашли мертвыми в элитном жилом комплексе «Бажовский» в Екатеринбурге . По предварительным данным, разорившийся коммерсант застрелил своего экс-партнера по бизнесу, после чего совершил самоубийство.

"Днем 27 апреля в помещении по улице Кузнечная в городе Екатеринбурге обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте происшествия находился и второй пострадавший, который также с огнестрельным ранением доставлялся в больницу", — сообщает

официальный сайт

Сотрудники отдела СК РФ по Кировскому району Екатеринбурга возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). На место происшествия выезжали сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного управления криминалистики СК РФ, «оказывающие содействие в фиксировании и изъятии вещественных доказательств при помощи новейшей криминалистической техники».

В рамках расследования проводятся опросы свидетелей, назначены судебные экспертизы.

Как уточняет

"Комсомольская правда" , стрельба произошла в офисе бизнесмена Павла Неверова, расположенном в ЖК «Бажовский». Туда, в дом N81 по Кузнечной улице, пришел бывший компаньон Неверова Олег Елкин , с которым он раньше владел одной фирмой.

Основателями компании «Олми», которая продает автозапчасти, были братья Михаил и Олег Елкины. А в 2013 году этот бизнес возглавил Павел Неверов, с которым братья Елкины познакомились на бизнес-транинге. Тогда Неверов помог им решить какую-то проблему, рассказал

E1.ru один из знакомых Олега.

Через год Неверов каким-то образом выкупил бизнес Елкиных, а позднее стал владельцем компании «Автосоюз». С этого момента Елкины лишь предоставляли компании Неверова складские услуги.

Для активного развития Неверов убедил партнеров в необходимости взять в "Сбербанке" два кредита на общую сумму около 300 миллионов рублей. Однако выплатить их они не смогли. В итоге Неверов убедил компаньона начать процедуру банкротства. «Когда у тебя гангрена, то лучше отнять руку, чем умереть», — говорил бизнес-тренер и хороший оратор.

В 2015 году «Автосоюз», а затем и его руководитель Неверов были признаны банкротами. В итоге деньги стали взыскивать с Елкина, который выступал поручителем по одному из кредитов, и его родственников.

Олег такого поворота событий не ожидал и затаил обиду. Через несколько лет он решил расквитаться с бывшим компаньоном. По словам знакомого Олега, он «потерял дело всей своей жизни, к которому шел более 20 лет». В октябре 2017 года суд постановил вернуть Елкину переданный им сыну Артему логистический комплекс. Защита бизнесмена собиралась обжаловать решение и рассказать о действиях банка его главе Герману Грефу

"Коммерсант"

пишет, что поводом для преступления могло стать вступление решения в силу.

"Из-за тебя я влез в долги", — сказал Олег Павлу во время их последней встречи. После этих слов Елкин открыл стрельбу из пистолета.

Знакомый Елкина также рассказал, что Олег подал на бывшего партнера заявление в правоохранительные органы из-за вывода активов и банкротства. Такое же заявление поступило и от конкурсного управляющего Александра Басова . Речь шла о выводе средств на сотни миллионов рублей. На момент получения кредитов ситуация в компании была стабильная, а товара у нее было на 600 млн рублей, но после банкротства арбитражный управляющий провел инвентаризацию и нашел товара только на 83,6 млн рублей.

Версию об убийстве из-за старой обиды на почве ведения совместного бизнеса подтвердили в СК РФ. «Бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился имущества. По сути, был вынужден расплачиваться за него», — рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга

Павел Неверов несколько раз выступал в эфире радио «Комсмольская-правда — Екатеринбург». У коммерсанта осталась жена Мария и двое детей. Мария Неверова говорит, что ее мужу поступали угрозы.