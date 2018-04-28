Война снайперов во время Великой Отечественной: за кем осталась победа

Великая Отечественная война стала ареной столкновений разного рода вооружений, стратегий и тактик, в том числе противостояния советских и немецких снайперов. Их задача проста: уничтожить как можно больше врагов, оставаясь незамеченными.

Подготовка и командный дух Любой эксперт уверенно заявит, что советские снайперы были лучшими на Второй мировой войне. Секрет успеха в тщательности обучения стрелков, которое велось задолго до начала войны. В 1930-е годы в СССР получил развитие массовый стрелковый спорт, вводились меры по улучшению огневой подготовки военнослужащих РККА. Еще в 1932 году было учреждено звание «Ворошиловский стрелок», которым по разным данным удостоились от 6 до 9 млн человек.

Серьезное внимание в СССР уделялось методике стрелкового дела и соблюдению стандартов подготовки «сверхметких стрелков». Теория подкреплялась систематической отработкой навыков снайперской стрельбы во время военных учений, при этом армейское начальство постоянно следило за улучшением качества оружия и обмундирования. Основным инструментом советского снайпера служила винтовка Мосина, иногда использовалась самозарядная винтовка Токарева.

Немцы на первых этапах Великой Отечественной войны явно недооценили эффективность снайперской стрельбы. Но после того, как потери солдат вермахта стали расти в геометрической прогрессии благодаря стараниям наших снайперов, германское военное руководство вынуждено было уделить этому «архаичному» способу ведения войны больше внимания, в частности, прибегая к помощи советских учебных фильмов.

На вооружении немецких снайперов стояли винтовки Mauser 98k оснащенные преимущественно полуторакратным прицелом ZF41. Однако многих германских стрелков «маузеры» не устраивали, и они предпочитали заменять их на трофейные советские «трехлинейки». Даже появившаяся в 1943 году винтовка G43, использовавшая копию советского прицела ПУ, не изменила ситуацию. Немцы неоднократно признавали преимущество советских стрелков, объясняя это не только качеством подготовки, но и наличием командного духа, который оказался сильнее германского индивидуализма.

Рекордсмены

Самым результативным стрелком Великой Отечественной следует признать старшину Михаила Суркова из 4-й стрелковой дивизии 12-й армии. На его счету 702 немецких военнослужащих. За ним следуют снайперы Владимир Салбиев с 601 убитым немцем и Василий Квачантирадзе с 534 меткими попаданиями. Ближайший солдат вермахта — горный егерь Маттиас Хетценауэр с 345 подтвержденными убитыми в рейтинге снайперов занимает только 26 место.

В спор с советскими военными за звание лучшего снайпера вмешался лишь финн Симо Хяюхя, которому приписывают 504 убитых красноармейца, впрочем, документально из них подтверждены только 219 жертв. Но даже если согласиться с первоначальной цифрой, то выше 4 места Хяюхя все равно не поднимется.

В этом негласном соперничестве лучшие немецкие стрелки могут похвастаться разве что победой над советскими женщинами-снайперами: если на счету первой германской тройки 811 метких выстрелов, то лидирующая тройка наших девушек уничтожила 746 солдат противника. Однако беря во внимание, что среди советских снайперов было около 1000 женщин, которые ликвидировали более 12 000 военнослужащих вермахта, то по этим показателям немецкие солдаты скорее всего останутся не у дел.

Если учитывать использование снайперами любого вида оружия, то здесь безоговорочным победителем может быть признан Федор Охлопков, который помимо 425 метких выстрелов из винтовки уничтожил более 600 немцев из пулемета.

Среди советских стрелков были рекордсмены и другого рода. К примеру, снайпер 82-й стрелковой дивизии Михаил Лысов из винтовки сбил немецкий двухместный пикирующий бомбардировщик Ju-87, а старшина Василий Антонов из 796-й стрелковой дивизии четырьмя выстрелами уничтожил один из самых универсальных самолетов войны Ju-88.

Снайпер 50-й стрелковой дивизии Николай Галушкин за один день 17 июля 1943 года сумел ликвидировать 32 немецких военнослужащих, а затем еще помочь своим сослуживцам захватить немецкий танк и доставить его в расположение советских войск.

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что советские снайперы в отличие от немецких работали и ночью. Так, на счету Ивана Калашникова , снайпера 1-го Гвардейского артиллерийского полка 45 метких ночных выстрелов. В этом компоненте у него соперников нет.

Снайперские поединки

На полях сражений ВОВ нередко в смертельную дуэль вступали и сами снайперы. Молчаливое противостояние советского и немецкого снайпера зачастую затягивалось на несколько дней, пока кто-нибудь из них неловким действием не подставит себя под глазеющий на него оптический прицел. Подавляющее большинство поединков выиграли советские стрелки.

Отчасти этому поспособствовала своеобразная тактика германской снайперской школы, согласно которой покидать позицию требовалось короткими зигзагообразными перебежками. Считалось, что попасть в такую мишень практически невозможно. Однако наши стрелки не раз опровергали это убеждение, отстреливая из «трехлинейки» «драпавших по-заячьи» фрицев.

Самый известный снайперский поединок произошел в 1942 году в Сталинграде между Василием Зайцевым и Эрвином Кёнигом (по другим данным, Хайнцем Торвальдом). Дуэлянты в течение четырех суток испытывали терпение друг друга, пока немец не клюнул на приподнятую Зайцевым каску. Чуть выглянув из-за укрытия, чтобы удостовериться в попадании, он тут же получил пулю в лоб от расторопного красноармейца.

Всего на счету Зайцева 11 успешных поединков с немецкими снайперами, однако безоговорочным лидером здесь является командир снайперской роты 81-го гвардейского стрелкового полка Василий Голосов, который ликвидировал 70 немецких снайперов. Отличилась в поединках стрелков и лучший советский снайпер среди женщин Людмила Павличенко, сумевшая подстрелить 36 немецких коллег по снайперскому цеху.